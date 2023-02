Alain-Philippe Malagnac d’Argens marito di Amanda Lear/ “Forse se non fosse morto…”

Alain-Philippe Malagnac d’Argens, chi era il marito di Amanda Lear?

Alain-Philippe Malagnac d’Argens era il marito Amanda Lear e l’attrice parlerà sicuramente di lui all’interno dello studio di Verissimo domenica 12 febbraio 2023. Amanda Lear è sempre stata una donna “libera” indipendentemente dai suoi grandi amori, Alain-Philippe però fu l’unico uomo che diventò suo marito, anche se in realtà per Amanda Lear non era un matrimonio serio!

Alain-Philippe Malagnac d’Argens, classe 1951, era il figlio adottivo del noto scrittore francese “Roger Peyrefitte” ed era un collezionista d’arte. Dopo due anni di relazione, quasi per scherzare Amanda e Alain si sposarono a Las Vegas nel 1979. In merito al matrimonio l’attrice aveva raccontato nello studio di Domenica in: “Sono rimasta con lui per più di 20 anni, è stato un matrimonio difficile. Essere il marito di una persona famosa era molto difficile, lui era sempre dietro di me e tutti gli chiedevano chi fosse. Sapevo che soffriva anche se lo ha accettato. Non avrei mai pensato di sposarlo, è stato un po’ uno scherzo, siamo andati a Las Vegas, siamo passati in un luogo dove ci si sposava con 15 dollari, io scherzavo dicendo: ‘Perché non ci sposiamo?’ e poi ci siamo sposati. Era divertente solo che poi mi hanno detto che ero sposata sul serio, io non volevo diventare signora”.

Amanda Lear sposa Alain-Philippe Malagnac d’Argens e l’ex Salvador Dalì si arrabbia

Dopo il matrimonio tra Alain-Philippe Malagnac d’Argens e Amanda Lear, Salvador Dalì (ex fidanzato dell’attrice) la criticò molto e arrabbiato le disse: “Che assurda idea quella di sposarsi con quello li, lei sarà infelice”. A Domenica in Amanda aveva descritto suo marito come “un ragazzo molto infelice”. La Lear e Alain-Philippe si sono separati per sempre nel 2000 quando lui morì tragicamente, vittima di un incendio all’interno della sua casa.

Amanda Lear dopo la sua morte dichiarò: “Spesso mi chiedo se parlo di lui come grande amore per via della sua morte improvvisa. Se non fosse morto, magari, oggi avremmo divorziato. Al mio analista ho chiesto per anni quando sarei riuscita a voltare pagina. Lui mi rispondeva sempre: ‘Mai’. I lutti si metabolizzano col tempo. Vanno vissuti. La rabbia si trasforma in disperazione per diventare, dopo un bel po’, accettazione”. Amanda Lear in 22 anni ha sicuramente amato molto il marito ma allo stesso tempo lei è sempre stata una donna libera e dopo il loro matrimonio ha avuto molti altri flirt e relazioni importanti nonostante una parte di lei non lo dimenticherà mai.

