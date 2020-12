Alan Farrington/ Timbro graffiante e sex appeal basterà per vincere The Voice Senior?

Con un timbro graffiato, un sexy appeal dovuto al fascino dell’età e il suo sound davvero inimitabile, Alan Farrington si è assicurato un posto nella finale di The Voice Senior proprio qualche giorno fa portando sul palco la sua versione di Sittin’ on the dock of the bay che ha fatto da subito sorridere e andare su di giri Clementino. Inutile dire che durante la sua performance anche gli altri giudici sembravano davvero rapiti dal suo modo di stare sul palco e alla fine della sua esibizione, Loredana Bertè ha sorriso confermando a Clementino che si tratta davvero di un ottimo concorrente. Fatto sta che Farrington ha staccato un biglietto per la finalissima del programma in onda questa sera e adesso si giocherà il tutto per tutto per avere la sua occasione, quella che non è mai arrivata nonostante per tutti fosse il “ragazzo del Piper”. Alle Blind Audition, Alan Farrington si è presentato con la canzone “Cold Little Hearts” di Michael Kiwanuka e ha conquistato Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino che hanno fatto a gara per averlo fino a quando lui non ha optato per la iena.

Alan Farrington, chi è il finalista di The Voice Senior?

Ma chi è Alan Farrington? Il finalista di The Voice Senior, classe 1951, è nato vicino Liverpool in Inghilterra e a soli cinque anni si è trasferito in Italia con la sua famiglia e già a sei anni andava in scena con la sua prima esibizione. Ha studiato vari strumenti da autodidatta e negli anni tenta la fortuna anche negli Stati Uniti dove frequenta una scuola di canto. Al suo ritorno in Italia sceglie Milano per continuare la sua carriera e nel 1990 fonda anche una sua band “Charlie and the cats” incidendo ben 8 album. Dopo alcuni anni in cui ha deciso di mettere la musica da parte, è tornato a ruggire sul palco di The Voice Senior, sarà lui il vincitore di questa sera?



