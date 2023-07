Alan FoodChallenge, youtuber mangia 16 kg di cibo in poche ore/ Ma lo accusano di imbroglio

Alan FoodChallenge, youtuber noto per i suoi video in cui mangia una grande quantità di cibo, aveva come prossimo obiettivo un pasto di 16 kg da consumare in poche ore. Prima di andare in diretta, come riportato da Le Parisien, è stato tuttavia accusato di avere imbrogliato dal collega Théo Malini. Avrebbe, secondo quest’ultimo, manomesso i filmati, facendo sparire gli alimenti sul tavolo attraverso il montaggio.

È così che durante le riprese è stato costretto a fermarsi dopo “solo” un gigatacos e mezzo, mentre avrebbe dovuti mangiarne cinque. Lo youtuber ha ammesso di non riuscirci. “Va bene, vi deluderò, mi fermo qui”, ha affermato. In parte ha così dato ragione a coloro che sostengono che i suoi video non sono reali ed è stato costretto a rivelare che alcuni dei contenuti erano stati davvero manomessi, sebbene “soltanto due o tre” dei quasi cinquecento pubblicati.

Alan FoodChallenge, youtuber mangia 16 kg di cibo in poche ore: è polemica

Alan FoodChallenge non è tuttavia certamente l’unico youtuber che punta sul mangiare cibo a volontà per diventare famoso. Anche Mandy, una ex studentessa della facoltà di giurisprudenza e con la passione per la gastronomia, adesso conosciuta come Dymanpasplus, si è lanciata nel settore qualche anno fa. Il suo account TikTok ha quasi 318.000 iscritti. “La gente si è stupita di vedere che ho mangiato tanto. Vuole vedere sempre di più ma io non cedo alla pressione della sfida. Voglio restare responsabile”.

Anche Cyril Bladier, specialista di strategie digitali, ha criticato il comportamento dello youtuber che ha manomesso i video. “È un fenomeno di moda che porta alcuni ad andare sempre oltre e utilizzare metodi facili. Ci sono tre elementi che giustificano questo ricorso all’eccesso e allo shock. Il fenomeno della concorrenza, la pressione da parte delle agenzie e quella del pubblico”, ha spiegato l’esperto a Le Parisien.











