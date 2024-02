Alan Friedman all’Isola dei Famosi 2024?/ Contratto stellare per lui: accordo ad un passo

Alan Friedman, primo concorrente dell’Isola dei Famosi 2024?

Il cast dell‘Isola dei Famosi 2024 potrebbe cominciare a prendere forma a breve. Dopo l’ufficializzazione di Vladimir Luxuria come conduttrice al posto di Ilary Blasi, stanno circolando vari nomi sia per il ruolo dell’opinionista che per i concorrenti. Per quanto riguarda il ruolo di opinionista, secondo indiscrezioni raccolte da TvBlog, anche per l’Isola dei Famosi si starebbe pensando al ruolo dell’opinionista unico, esattamente come il Grande Fratello dove tale ruolo è ricoperto dalla sola Cesara Buonamici. Seguendo l’esempio del reality show condotto da Alfonso Signorini, secondo TvBlog, ad affiancare la Luxuria come opinionista potrebbe essere un’altra giornalista del Tg5 ovvero Elena Guarnieri.

L'isola dei famosi, svelata la prima opinionista/ Lo spoiler del ritorno TV

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, a svelare quello che potrebbe essere il primo concorrente è Alberto Dandolo che, sul settimanale Oggi, nel numero in edicola da mercoledì 1 febbraio, fa riferimento ad Alan Friedman.

Concorrenti Isola dei Famosi 2024: spunta Alan Friedman

Dopo Attilio Romita, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, dopo Giampiero Mughini, concorrente del Grande Fratello 2023, un altro intellettuale potrebbe decidere di partecipare ad un reality show. Secondo Alberto Dandolo, infatti, tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 potrebbe esserci Alan Friedman.

Vladimir Luxuria nuova conduttrice de L'Isola dei Famosi/ "Ilary Blasi? Non ho fatto le scarpe a nessuna"

L’accordo con Mediaset sarebbe in dirittura d’arrivo. Stando a quello che si legge sul settimanale Oggi, per Friedman che si sarebbe affidato allo stesso agente di Wanda Nara, ci sarebbe un contratto stellare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA