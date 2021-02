Alan Friedman cacciato da Rai 1/ Coletta: “Mai più ospite per frasi su Melania Trump”

Non sono passate inosservate in casa Rai le dichiarazioni sessiste di Alan Friedman nei confronti di Melania Trump. Come reso noto dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, il celebre economista americano è diventato persona non grata in viale Mazzini. Cacciato senza sconti, dunque, dopo l’ondata di proteste sui social per le dichiarazioni choc contro l’ex First Lady…

«Trump si mette in aereo con la sua escort, con sua moglie e vanno in Florida», disse Alan Friedman nel corso di un’intervista rilasciata a Uno Mattina. L’economista si scusò parlando di un lapsus, anche se in realtà quella non è stata l’unica offesa di tale portata nei confronti dell’ex modella, come testimoniato anche dalle “risorse” social.

ALAN FRIEDMAN CACCIATO DA RAI 1

«Chiunque abbia lavorato con me sa quanto io abbia lavorato sulla figura femminile e sul tema della violenza sulle donne», ha precisato Stefano Coletta annunciando l’esclusione di Alan Friedman da Rai 1: «Sono stato curatore di Amore criminale e di Chi l’ha visto?, cronache di diverso spessore che non mi possono non aver portato subito a stigmatizzare con grandissima determinazione l’orrenda locuzione linguistica utilizzata da Alan Friedman». Coletta ha rimarcato di aver chiesto a vicedirettori e dirigenti di non ospitare più l’economista perché «non si possono tollerare falsi incidenti nel rapporto uomo-donna». Insomma, una brutta tegola per Friedman, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con tantissimi attacchi sui social network e con le critiche di numerosi esponenti politici.



