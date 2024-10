Alan Friedman a Ballando con le stelle 2024: la rivelazione su Elly Schlein

Alan Friedman è uno dei protagonisti di Ballando con le stelle 2024 e gareggia al fianco della partner di danza Giada Lini. In queste prime puntate del dance show di Rai 1 si è decisamente messo in mostra, catturando l’attenzione della giuria, del pubblico e anche di una telespettatrice d’eccezione: Elly Schlein. Il celebre giornalista, ospite del programma di La7 L’aria che tira in una delle scorse puntate, ha infatti raccontato un curioso retroscena sulla segretaria del Partito Democratico e sulla sua sconosciuta passione per la danza.

VOTO SULLA CONSULTA/ Mal di pancia ed effetto-Chigi, perché la maggioranza si è fermata (a 342)

Ospite nello studio del programma, il conduttore David Parenzo (dallo scorso al timone dopo l’addio di Myrta Merlino, passata a Mediaset a Pomeriggio 5) ha incalzato Friedman sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle prima di passare alle questioni di puntata; il giornalista, infatti, è spesso ospite de L’aria che tira per parlare delle imminenti elezioni americane, ma questa volta si è inizialmente soffermato sulla sua attuale avventura nel ballo.

Elly Schlein: “la patrimoniale non è un tabù, va fatta bene”/ Implora il campo largo: “Pd da solo non basta”

Alan Friedman: “Mi ha telefonato per complimentarsi, ero molto sorpreso“

“Posso dire chi mi ha telefonato ieri pomeriggio per complimentarsi?“, domanda Alan Friedman a L’aria che tira, lasciando il conduttore David Parenzo e gli altri ospiti con il fiato sospeso. A seguire, confessa: “È stata Elly Schlein, io ero molto sorpreso“. Il giornalista racconta dunque com’è avvenuta la telefonata con la segretaria del PD in seguito alla puntata di Ballando con le stelle 2024 dello scorso sabato: “Il telefono squillava, stavo facendo le prove e lei mi ha detto: ‘Alan, sono stata a un comizio ieri ma ti ho visto su RaiPlay dopo le due di notte e sei stato bravo’. Io non sapevo che Elly Schlein fosse un’appassionata del ballo”.

Sondaggi politici 2024/ FdI +7% sul Pd, Lega-FI crescono, M5s 11%: elettori bocciano Renzi nel “campo largo”

In studio viene chiesto al giornalista se avesse ricevuto una telefonata anche da Giuseppe Conte, ma la risposta è stata: “Giuseppe chi?”.