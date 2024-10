Alan Friedman, incidente con Giada Lini a Ballando con le stelle 2024, poi l’esibizione flop…

Dopo esser stato salvato dal pubblico all’inizio della quarta puntata di Ballando con le stelle 2024, battendo Sonia Bruganelli alla fine del primo spareggio, Alan Friedman torna in pista, stavolta pronto a stupire la giuria in una veste del tutto nuovo. Prima, però, un video mostra un piccolo incidente con la sua maestra e ballerina Giada Lini durante le prove: “Vuoi uccidermi? Sei sicuro che mi vuoi come maestra?” dice lei, con tono ironico ma deciso. Il giornalista e scrittore si scusa ed entrambi sono pronti a tornare in pista.

Si arriva così al momento dell’esibizione, che vede Friedman in versione deejay, scatenarsi sulle note di ‘I Gotta Feeling’, con tanto di tuffo a terra finale. Il pubblico è entusiasta e elogia la coppia con una standing ovation e calorosi applausi.

Alan Friedman stroncato da Selvaggia Lucarelli, Mariotto e Canino a Ballando

A sorpresa, Alberto Matano, che ha sempre una parola buona per ogni concorrente, affossa Friedman: “L’ho trovato tremendo”. Ben diversa l’opinione dei tribuni del pubblico, che hanno trovato il giornalista “un fenomeno”. La parola passa poi alla giuria. Inizia Zazzaroni: “A me è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuta la performance, vederlo fare queste cose è un momento di svolta per Ballando!” Canino però lo stronca: “L’ho trovato orrendo, come quando si vuole far ridere a tutti i costi e non si riesce.” Più buona Carolyn Smith: “Ha fatto un cha cha cha veramente bello, perché non è un ballo facile. Certo, fenomeno non è!” Selvaggia Lucarelli lo critica: “Nonostante ti abbia supportato finora, trovo sia stato tutto macchiettistico, una parodia di te stesso. Io trovo che questa tua autoironia ci ha divertito, ora sei stato troppo spregiudicato, c’è un effetto boomer”. Parole, queste, che scatenano la replica di Alan, e alzano un po’ i toni. 0 zero per Selvaggia Lucarelli, 1 per Mariotto e 4 per Canino. 19 punti totali per lui, che si appella al pubblico.

