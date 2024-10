Ballando con le stelle 2024, scoppia il caso Alan Friedman: rischia l’espulsione? Cos’è successo

Sabato scorso durante la diretta della 4a puntata di Ballando 2024, il sito di Davide Maggio ha lanciato una clamorosa bomba su uno dei concorrenti. Secondo il sito dietro le quinte ci sarebbe stata una violenta lite tra Alan Friedman ed una redattrice, i toni dello scontro sarebbero stati così accessi da spingere i vertici della Rai ad inviargli una lettera di richiamo e c’è di più addirittura avrebbero caldeggiato la sua eliminazione da Ballando. Del resto il giornalista era allo spareggio contro Sonia Bruganelli, la sua sconfitta sembrava palese e dunque probabile la sua uscita. Invece le cose sono andate diversamente ed a sorpresa Friedman ha vinto lo spareggio contro Bruganelli.

A questo punto cosa succederà a Friedman a Ballando con le stelle 2024, rischia di essere espulso? E soprattutto cos’è successo davvero dietro le quinte dello show di Milly Carlucci? A fare il punto della situazione e spiegare nel dettaglio cos’è successo ci ha pensato TvBlog. Stando alle fonti interpellate dal sito, la violenta lite tra Friedman e la redattrice ci sarebbe stata ed ha confermato anche la lettera i richiamo. Tuttavia ha aggiunto che il giornalista si era già prontamente scusato: “Friedman, prima ancora della lettera di richiamo ha portato un mazzo di fiori alla redattrice, scusandosi davanti a tutti…” E soprattutto che nessun dirigente ha chiesto l’espulsione di Alan Friedman a Ballando con le stelle 2024: “Non c’è stata nessuna richiesta da parte della Rai per escludere Friedman dal programma dopo l’accaduto…”

Alan Friedman a Ballando con le stelle 2024, “Nessuna espulsione e caso chiuso da venti giorni”: nuovo retroscena

E dunque stando a quanto riporta TvBlog che a sua volta ha interpellato fonti dirette e autorevoli Alan Friedman non rischia nessuna espulsione da Ballando con le 2024: “Scuse accettate dalla redattrice e da allora comportamento irreprensibile del giornalista. Il caso quindi si è chiuso già una ventina di giorni fa con le scuse di Alan Friedman alla redattrice e alla produzione. Non c’è stata nessuna richiesta di esclusione da parte della Rai di Friedman.” E non è tutto il portale ha fatto chiarezza anche su una altro punto, Davide Maggio ha lasciato intendere che per squalificare Friedman il programma sarebbe ricorso a sotterfugi come pilotare il voto dello spareggio a suo svantaggio, in realtà invece in passato parecchi concorrenti sono state eliminati direttamente e tranquillamente, il caso più recente è il caso di Enrico Montesano.