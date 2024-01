Alan, Gilda e Bianca: chi sono figli di Marco Predolin/ “Padre attento, le loro confessioni mi imbarazzano”

Alan, Gilda e Bianca: chi sono i figli di Marco Predolin avuti con due donne diverse

Marco Predolin ha avuto una vita sentimentale piena. Il conduttore oggi ospite a La volta buona ha avuto tre figli da due donne diverse. Il figlio più grande è Alan Predolin, nato da una relazione avuta in gioventù del conduttore con una donna estranea al mondo dello spettacolo di cui non si è mai saputo il nome. Stando a quanto riporta Today.it Alan oggi vive in California ed è fondatore della società sportiva 360 krav Maga dedicata alle arti marziali.

Gilda e Bianca, chi sono le figlie di Marco Predolin? Le ragazze ormai più che ventenni entrambe non hanno seguito le orme paterne e su di loro si sa molto poco. Solo che hanno ottimo rapporto con il genitore ed anche con l’attuale moglie di Marco Predolin, Laura Fini. Tutti è tre infatti nell’aprile del 2019 hanno presenziato al matrimonio.

Marco Predolin e il rapporto con i figli Alan, Gilda e Bianca: “Sono un padre protettivo”

Marco Predolin sul rapporto con i figli Alan, Gilda e Bianca non rilascia interviste spesso. È molto riservato sulla sua vita privata. In una recente intervista si è un po’ sbilanciato rivelando che tipo di papà: “Sono un padre protettivo, presente, parlo con loro di tutto e mi confessano anche aspetti della loro vita personale che un po’ mi imbarazzano. Ma non mi sono mai voluto far considerare un amico: le regole sono alla base della nostra convivenza. Vivono con la mamma, dalla quale sono separato, e con me. Tutto con grande libertà”

I figli di Marco Predolin vanno molto d’accordo con l’attuale moglie del conduttore ed inoltre c’è anche un bel clima tra il conduttore e le sue ex compagne. Predolin è riuscito a creare e mantenere unita una famiglia allargata. Meno spesso, invece, l’ex naufrago dell’Isola dei famosi parla della sua relazione con Michelle Hunziker per lo scandalo che ne seguì, all’epoca il conduttore aveva già 40 anni mentre la giovane showgirl solo 17.











