Manca il suo carisma nel contesto televisivo; lui che per anni ha dominato la scena in diversi format per il piccolo schermo in qualità di conduttore. Stiamo parlando di Marco Predolin, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo dove ha raccontato del suo amore per la moglie Laura Fini e dell’attività di oggi, presso il suo ristorante in Sardegna. La sua presenza riaccende inevitabilmente la curiosità sulla sua vita, così come in riferimento ai figli; il conduttore ne ha avuti 3, da due relazioni differenti. Di cosa si occupano e cosa fanno nella vita Alan, Gilda e Bianca?

Marco Predolin, cosa fanno oggi i figli: Alan, Gilda e Bianca

Non si hanno particolari informazioni sulle scelte professionali dei figli di Marco Predolin; pare che nessuno dei tre abbia scelto però il percorso del papà, ovvero il mondo dello spettacolo e della tv. Il primogenito, Alan, attualmente vive in California e pare sia impegnato principalmente nell’ambito sportivo e precisamente nel settore delle arti marziali. Lui è nato da una relazione avuta da giovane da Marco Predolin mentre Gilda e Bianca, sono invece nate da una relazione successiva del conduttore.

Sempre nel merito delle curiosità sui figli di Marco Predolin, anche su Gilda e Bianca sono carenti le informazioni reperibili, segno di grande riservatezza. E’ grazie al conduttore che scopriamo però qualche curiosità aggiuntiva, dal punto di vista del suo ruolo di padre. “Parliamo di tutto, così come loro con me; come padre sono protettivo e presente”.