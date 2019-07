Alan Kurdi salva 40 migranti e chiede porto sicuro/ Salvini: “Divieto d’ingresso”

Dopo il recente braccio di ferro, la nave Alan Kurdi è tornata in mare ed ha salvato 40 migranti – tra cui un neonato e due bambini piccoli – a bordo di un gommone al largo della Libia. Come spiega Il Giornale, dopo una prima assistenza sanitaria, il comandante dell’Ong Sea Eye ha fatto rotta verso l’Europa e si profila un nuovo scontro con i governi europei. Secondo le primissime informazioni a disposizione, i migranti recuperati erano partiti da Tajoura, est di Tripoli, con l’Organizzazione non governativa che ha fatto sapere che provengono da Nigeria, Costa d’Avorio, Ghana, Mali, Congo e Camerun. Non è tardata ad arrivare la presa di posizione del ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo la richiesta di un porto sicuro a Lampedusa: «Firmato il divieto di ingresso in acque italiane per la nave Alan Kurdi».

SALVINI: “FIRMATO DIVIETO D’INGRESSO PER ALAN KURDI”

«Se la Ong ha davvero a cuore la salute degli immigrati può fare rotta verso la Tunisia: se invece pensa di venire in Italia come se niente fosse ha sbagliato ministro», ha aggiunto sui social il capo del Viminale, che nelle scorse ore aveva ufficializzato l’accordo europeo per lo sbarco dei migranti a bordo della nave Gregoretti. Gordon Isler, portavoce dell’Ong Sea Eye, ha fatto sapere che il porto sicuro più vicino geograficamente è quello di Lampedusa, evidenziando poco dopo: «Vedremo come andranno le cose nel corso delle prossime ore». Fonti del Viminale hanno reso noto che la Alan Kurdi è a 30 miglia dalla Libia, 60 dalla Tunisia, 171 da Malta e 127 da Lampedusa. Attesi aggiornamenti a stretto giro di posta, si profila all’orizzonte un altro caso migranti…

