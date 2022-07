Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci cantano ‘Kalispera’ a Battiti Live 2022/ Il web attacca: “Penosi”

Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, il loro nuovo singolo ‘Kalispera’ a Battiti Live 2022

Si chiama ‘Kalispera’ il nuovo singolo che Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci hanno inciso per la nuova edizione di Battiti Live e che esibiscono sul palco proprio in occasione della primissima serata dello show musicale di Italia 1. Esibizione che non ha conquistato il pubblico ma che ha sollevato invece qualche critica. C’è chi addirittura li ha definiti: “Penosi”.

Elisabetta Gregoraci, conduzione di Battiti Live a rischio?/ Bufera sul web: "Troppi errori"

“È una canzone che ci fa stare bene”, ha raccontato Alan Palmieri al Corriere, “una canzone sentita, più che concepita, proprio nel mare tra il Salento e la Grecia”. Per Elisabetta Gregoraci invece, ‘Kalispera’ è “Un brano che può essere ballato o semplicemente ascoltato per regalarsi serenità e buon umore”. “E se poi, mentre l’ascoltiamo, alziamo la mano e salutiamo sentiremo la brezza marina e una vibrazione in più nel nostro cuore”, ha sottolineato il conduttore di Battiti Live. Il singolo nuovo singolo della coppia di conduttori è stato scritto e composto proprio da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci insieme agli autori Nicco Verrienti e Giulia Capone. Il brano è stato prodotto ancora da Alan Palmieri in collaborazione con AlbicoccaStudio. È già disponibile su tutte le piattaforme musicali da venerdi 17 giugno.

LEGGI ANCHE:

Elisabetta Gregoraci, abito giallo hot a Battiti Live/ Pizzo e trasparenze: ecco di che marca èAlan Palmieri/ Non solo "Battiti Live", anche cantante con Elisabetta Gregoraci

© RIPRODUZIONE RISERVATA