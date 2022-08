Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci stroncati da Platinette/ “Non hanno ancora…”

Battiti Live, il giudizio di Platinette sul format musicale dell’estate italiana

Si è conclusa ieri sera un’altra trionfale edizione di Battiti Live, lo show musicale per eccellenza dell’estate italiana in onda su Italia1 ormai da diversi anni. Al timone la sempre confermatissima coppia composta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, che ieri sera hanno salutato il pubblico con l’ultima puntata. L’edizione è stata un grande successo anche in termini di ascolti, a conferma di uno show che piace, diverte, allieta il pubblico da casa e propone i tormentoni estivi che colorano le nostre estati italiane.

Elisabetta Gregoraci, regina di Battiti live 2022/ Sfoggia addominali da urlo alla finale

Anche Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha speso qualche parola su questo format tutto musica ed intrattenimento intervenendo nella sua consueta rubrica sulle pagine del settimanale DiPiù Tv. Le sue dichiarazioni, riportate anche dal sito blogittvu.com, recitano: “Sui nostri teleschermi nell’estate di quest’anno c’è una vera e propria pioggia di canzoni, una lista infinita di stelle, alcune in circolazione da anni, altre invece nascenti“.

Elisabetta Gregoraci ha nuovo fidanzato?/ Le voci su Giulio Fratini ex Roberta Morise

Platinette stronca Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci: e sulla showgirl…

Se il plauso di Platinette va al format in sé, è sul duo alla conduzione che esprime più di una perplessità, come riportato sempre da blogtivvu.com: “Questa è la loro sesta edizione insieme, ma a volte sembrano non aver ancora trovato la ‘quadra’ che dovrebbe farci sentire la sintonia che c’è tra loro“. Il conduttore radiofonico, in particolare, ritiene come l’esperienza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip non le abbia giovato: “Il reality secondo me non le è stato molto utile perché le ha fatto perdere un po’ della sua aria giovanile“.

Elisabetta Gregoraci: gaffe su Alvaro Soler a Battiti Live scompare/ Web in rivolta

D’altronde la showgirl ha attirato a sé numerose critiche per la sua conduzione di Battiti Live. Oltre a una presunta mancata sintonia con Alan Palmieri, come sottolineato da Platinette, molti telespettatori l’hanno sbeffeggiata sui social per alcune gaffe. Iconica quella che l’ha vista chiamare Alvaro Soler “Alvaro Soleil“, unendo il nome del cantante spagnolo a quello di Soleil Sorge, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Piccole gaffe che non sono passate inosservate all’occhio attento del pubblico e che hanno spinto la Gregoraci in un vortice di critiche social.











© RIPRODUZIONE RISERVATA