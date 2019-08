Alan Palmieri/ Il conduttore pronto a una nuova stagione di successi (Battiti Live)

Alan Palmieri si prepara a concludere una nuova stagione ricca di successi in termini di ascolto. Battiti Live 2019 conferma la sua bravura nel gestire uno dei palcoscenici più importanti degli incontri musicali live, in vista anche per il pubblico più giovane. I dati parlano chiaro: Palmieri riesce a conquistare anche i ragazzini minori di 14 anni, ma anche donne e uomini che vanno dai 25 ai 24 anni d’età. Un’analisi attenta di Radio Norba e Mediaset, che ricevono così l’ennesima dimostrazione di come la scelta del conduttore sia stata quanto mai azzeccatissima. “Perderla mi spaventa. Non viverla ancora di più. Viverla mi completa”, scrive invece Palmieri qualche giorno fa sui social, ringraziando tutti i fan per i sorrisi e per quella connessione che è riuscito ad ottenere con tutti coloro che sono intervenuti nelle diverse tappe. Alan Palmieri adesso si appresta a chiudere Battiti Live 2019 con un nuovo appuntamento, in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, mercoledì 7 agosto. Sarà Bari a raccogliere il testimone per affrontare l’ultimo miglio della kermesse. Purtroppo come sappiamo il conduttore non ha anticipato nulla sui social, un modo che tiene a distanza. Almeno a giudicare dalle scarse pubblicazioni, con cadenza per lo più settimanale. Che sia già volato in vacanza, come la collega Elisabetta Gregoraci? Di sicuro si è meritato il giusto riposo e la possibilità di ricaricare le prime prima di un nuovo ritorno.

Alan Palmieri, Battiti Live: una conclusione d’alto livello

Alan Palmieri ha scelto di concludere Battiti Live 2019 con artisti di primo piano, a partire da Alessandra Amoroso che farà da apripista alla tappa di Bari. Ultimo live non solo per la kermesse ma anche per la stessa artista, che prevede di prendersi una pausa dopo dieci anni di carriera in cui gli impegni non sono di certo mancati. Ad una settimana dalla chiusura ufficiale, Palmieri non ha ancora fatto alcuna dichiarazione in merito. Sappiamo però dalle anticipazioni di Radio Norba che il concertone regalerà nuovi brividi a tutti gli ammiratori, per una conclusione al fianco di Gabry Ponte e la gran festa promossa per i saluti finali. Al suo fianco Palmieri e Elisabetta Gregoraci, coppia vincente di un’edizione da urlo e sempre più popolare agli occhi degli italiani. Soprattutto per chi ha già avuto modo di ammirare Palmieri alcuni mesi fa e sempre a Bari, location scelta per il Capodanno in Musica che lo ha visto al fianco di Federica Panicucci e incontro promosso dalla stessa Radio Norba. A differenza dell’ultimo giorno dell’anno, la moglie di Palmieri, Caterina Costantini, non sembra invece aver affollato i social con i tanti appuntamenti delle tappe del Festival. Anche nel suo caso, come in quello del consorte, l’ultimo post riguarda infatti l’appuntamento di Battiti Live 2019 che si è tenuto a fine luglio a Gallipoli.

