ALAN PALMIERI/ “La musica e il pubblico sono il cuore di Battiti Live”

Tutto pronto per la seconda puntata di Battiti Live, la kermesse musicale dell’estate condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci in prima serata su Italia 1. Il direttore artistico di Radionorba e del Radionorba Battiti Live è entusiasta di questa nuova edizione, la diciassettesima per la precisione, che quest’anno coinvolgerà le città di Vieste, Brindisi, Trani, Gallipoli e Bari. Un’edizione che lo stesso Palmieri ha commentato così: “la musica, il pubblico e le città coinvolte sono il cuore di Battiti Live”. Non solo, il direttore artistico di Radionorba, durante la presentazione ufficiale dell’evento, ha rilasciato anche alcune anticipazioni su come sarà l’edizione 2019: “quest’anno scenicamente e concettualmente daremo ancora più risalto al cuore e ai suoi “battiti”. E con la musica che unisce e il cuore nelle piazze, in radio, in tv e sul web alimentiamo quel contatto umano tra artisti e pubblico di generazioni diverse che ci contraddistingue”.

Alan Palmieri: “felice di condividere il palco con Elisabetta Gregoraci”

Anche quest’anno Alan Palmieri condivide l’esperienza di Battiti Live con Elisabetta Gregoraci confermata per il terzo anno consecutivo al timone della kermesse canora dell’estate italiana. “Sono felice di condividere per il terzo anno consecutivo il palco con Elisabetta Gregoraci, donna professionalmente ineccepibile ed umanamente vicina ai valori di Battiti Live” ha detto il direttore di Radionorba confermando il suo rapporto di stima e complicità con la showgirl ex moglie di Flavio Briatore. “Importantissimo, l’affiatamento con Elisabetta è un’altra cosa migliorabile con il tempo ma quello c’è o non c’è. Con lei si è creato già dal primo giorno dello scorso anno ed è migliorato” aveva dichiarato il direttore artistico del Radionorba Battiti Live durante un’intervista rilasciata a lifestyleblog.it.

Alan Palmieri: “il successo del Battiti Live? L’incontro tra artisti e pubblico”

Cosa c’è dietro il successo del Battiti Live? A dare una risposta è Alan Palmieri, direttore artistico della kermesse che intervistato da TvBlog ha detto: “c’è sicuramente la volontà di Radionorba di far incontrare gli artisti e il pubblico. Col tempo è diventato un progetto multimediale: una festa di piazza e un show televisivo sostenuto e alimentato dalla presenza quotidiana della radio e dei social. Ognuna di queste dimensioni ha pari valore e dignità”. Il successo di Battiti Live ha spinto poi Mediaset ad accaparrarsi la messa in onda su Italia 1 della kermesse. Una partnership nata in modo del tutto naturalmente come ha spiegato Palmieri: “Mediaset già vendeva la pubblicità nazionale di Battiti Live. Evidentemente il fatto di lavorare sul prodotto, di cercare di essere sempre più appetibili, di migliorare di anno in anno, ci ha portato a farci notare da Mediaset. Così abbiamo deciso di fare questo piacevole esperimento”.



