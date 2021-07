Alan Palmieri/ La vita privata al fianco di Caterina: tanto ‘love’ e due figli

È andata in scena venerdì 25 giugno la prima puntata di Battiti Live, in onda questa sera su Italia 1 dopo settimane di attesa da parte dei fan dell’evento. Al centro del palco, per tutte e cinque le puntate previste, ci saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, duo di conduttori consolidato da anni di esperienza al timone della manifestazione. E approvato anche dalla moglie di Alan, Caterina Costantini, che su Instagram pubblicizza i vari concerti alternandoli a foto di loro due come coppia. Pur non apparendo spesso insieme, Alan e Caterina sono molto affiatati. Una parola in particolare ricorre nelle didascalie dei suoi post: ‘love’, amore. Presenti anche diversi scatti dei loro bambini, un maschietto e una femminuccia, che nel periodo più duro della pandemia si sono divertiti a colorare un arcobaleno gigante per poi postarlo sul profilo di mamma Cate.

Alan Palmieri marito e papà

Ma non è questa l’unica condivisione che riguarda la loro famiglia. Sempre sul profilo Instagram di Caterina, infatti, si trovano diverse foto delle loro vacanze al mare (è probabile che i due vivano in Puglia, dove Alan lavora per Radionorba), e poi ancora vari video relativi ad Alan e ai suoi lavori. Le informazioni sulla loro vita privata sono decisamente scarse. Sconosciuto anche il nome dei loro due figli, che – a giudicare dalle foto – somigliano molto lui ad Alan e lei a Caterina.

La carriera in radio di Alan Palmieri

Alan Palmieri è nato l’11 febbraio 1975 in Svizzera e ha trascorso la sua infanzia in Puglia. Ben presto ha iniziato a maturare una forte passione per il mondo delle radio, e l’esperienza a Radionorba gli ha permesso di affinare il suo talento da speaker e station manager. Al pari della moglie, Alan è molto attivo anche su Instagram. Il suo profilo ufficiale (@alanpalmieri), dove posta diversi scatti relativi al suo lavoro e alla sua vita privata, vanta circa 13 mila follower. Presenti nel suo curriculum anche due esperienze a Rtl 102.5 e Radio 105 risalenti agli anni passati.

