ALAN SCARPELLINI MARITO ELISABETTA FRANCHI/ Di nuovo insieme dopo un flirt da giovani

Si chiama Alan Scarpellini il marito di Elisabetta Franchi, nota imprenditrice di moda da oltre due milioni di follower su Instagram oggi ospite a Verissimo. Più che per la sua vita privata, Elisabetta si è fatta conoscere grazie alle sue collezioni di moda, e in particolare attraverso gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, dove si è affermata come vera e propria influencer del settore del fashion. Elisabetta è già stata ospite di diversi salotti televisivi, come L’Assedio di Daria Bignardi, in cui – oltre ad annunciare l’apertura di una delle sue boutique in Mongolia – ha affrontato anche il capitolo relativo alla sua famiglia e al suo rapporto con Alan.

Il rapporto tra Alan Scarpellini ed Elisabetta Franchi

C’è anzitutto da specificare che Alan Scarpellini ed Elisabetta Franchi si sono conosciuti quando avevano diciott’anni, e già allora avevano intrapreso una relazione importante salvo poi lasciarsi ‘a causa’ – sostiene lei – della presunta immaturità di Alan. Fu lei, dunque, a optare per la separazione, scegliendo di legarsi in seguito a un altro uomo, tale Sabatino Cennamo. Quest’ultimo è scomparso prematuramente nel 2008, dopo il matrimonio e la nascita della loro figlia Ginevra. Con lui, Elisabetta ha fondato il suo marchio di moda ‘Betty Blues’, un passo importante della sua scalata verso il successo. Quella successiva è stata rappresentata dal nuovo incontro con Alan a distanza di anni dalla loro separazione, a cui è seguito un matrimonio e il consolidamento della loro vita familiare insieme al loro primo figlio Leone. Di Scarpellini in particolare non si conosce molto: l’uomo è noto alle cronache quasi esclusivamente per via della sua relazione con la giovane stilista.

