Alan Sorrenti, chi è/ Il successo con “Figli delle stelle” e il Buddismo

Alan Sorrenti sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 21 ottobre, di Oggi è un altro giorno. Il cantautore è nato a Napoli nel 1950: “La mia storia parte da Napoli, dove sono nato e in parte cresciuto. Lì mi sentivo uno straniero, mamma gallese, Gwendoline, detta Gwen, e papà napoletano, Francesco. Indossavo jeans e pellicciotto per mettere insieme le mie anime. In quella città volevo stare il meno possibile. Per fortuna spesso visitavo i nonni nel Galles”, ha confessato al Corriere della Sera. Nel 1972 ha pubblicato il suo primo album “Aria” che insieme a “Come un vecchio incensiere all’alba di un villaggio deserto” dell’anno successivo tracciò la via del rock progressive italiano. Ma il successo lo ha raggiunto nel 1977 con l’album “Figli delle stelle“.

Alan Sorrenti: il successo con “Figli delle stelle”

Con “Figli delle stelle” Alan Sorrenti aprì la strada alla musica funky e dance anche in Italia: “Non è nata all’improvviso, ma l’ispirazione arrivò in America. Ero nelle stelle non soltanto in senso fisico, prendevo parecchi aerei, ma anche per l’energia e la magia che trasmetteva Los Angeles. Quell’anno uscì Star Wars di George Lucas, feci la fila a un cinema, il Sunset Boulevard era un luccichio continuo”, ha raccontato il cantautore napoletano sul Corriere delle Sera ricordando la genesi del suo celebre brano. Da più di trent’anni Alan Sorrenti pratica il buddismo di Nichiren Daishonin ed è membro della Soka Gakkai International: “A un certo punto ho sentito di non poter fermarmi allo sperimentalismo, così ho cercato qualcos’altro. Non era la musica, che volevo sperimentare, ma la vita. Ho trovato il mio equilibrio quando ho abbracciato la filosofia buddista. Non è un buddismo da monaci, ma un buddismo da vita quotidiana”, ha spiegato a Domenica In.

