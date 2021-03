Alan Sorrenti/ Dalla fine del matrimonio con Tony Lee Carland a quel retroscena su…

Alan Sorrenti torna in Tv in occasione di una sorpresa organizzata per l’attrice Claudia Gerini a Canzone Segreta, su Rai 1. Il cantante dedica all’amica il suo successone “Figli delle stelle”, un brano che, a oltre 40 anni di distanza dalla sua uscita, è ancora amatissima e un vero cult. Perché? “La forza sta nella musica. Allora il brano era molto avanti, non per niente fu realizzato a Los Angeles. – ha raccontato Sorrenti a Quotidiano.net – C’era e c’è grande energia, grande innovazione, e le cose che hanno energia restano, ma canzoni con quell’energia oggi non ci sono. Inoltre penso che il mio brano contenga un messaggio universale, sempre valido, che trascende i tempi.” Un brano molto noto, amatissimo ancora oggi “Figli delle stelle”, ma nota è anche la sua vicenda personale e la storia con Tony Lee Carland, la modella americana con cui poi convolò a nozze ma con la quale finì dopo che lei lo beccò con un’altra donna. Ne susseguì una vicenda molto delicata, che finì con l’arresto di Sorrenti dopo il ritrovamento di sostanze stupefacenti nell’abitazione della coppia.

