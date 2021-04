Alan Sorrenti e Tony Lee Carland/ L’accusa della moglie che lo portò in carcere

Dietro alla momentanea scomparsa dalle scene di Alan Sorrenti negli anni Ottanta ci furono le accuse di sua moglie Tony Lee Carland che lo denunciò pubblicamente per presunto possesso e distribuzione di sostanze stupefacenti: durante l’interrogatorio, Tony lo accusò di fare uso di droga e di diffonderla tra i suoi conoscenti, motivo per cui Sorrenti dovette trascorrere alcuni mesi in carcere dopo aver subito un processo che ne danneggiò anche l’immagine pubblica. Le accuse, infatti, erano molto gravi: la stessa Tony rimase sconvolta dall’atteggiamento del marito, con cui ebbe un’accesa discussione nella sua villa di Morlupo e che alla fine degenerò nel fermo della Carland. La donna, infatti, era molto alterata: alla fine dovettero intervenire le forze dell’ordine, e la vicenda rimbalzò inevitabilmente su tutti i giornali comportando conseguenze dolorose per entrambi. I fatti risalgono al 1983: dopo quanto accaduto, Sorrenti si prese giustamente una pausa dalla musica.

