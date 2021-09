Alan Sorrenti: ex moglie Tony Lee Carland/ Il tradimento e l’accusa di possesso di droga

Come mai Alan Sorrenti era scomparso dalla scena musicale? C’entra l’ex moglie Tony Lee Carland vediamo perchè…

Tony Lee Carland è l’ex moglie di Alan Sorrenti , il cantante di “Siamo figli delle stelle” e “Tu sei l’unica donna per me”. Una storia d’amore importante, ma che è costata tanto all’autore di tanti successi degli anni ’80. Proprio negli anni ’80, infatti, Alan è scomparso dalle scene artistiche a causa della ex compagna. Cosa è successo? La donna l’ha portato in tribunale con la denuncia di presunto possesso e distribuzione di sostanze stupefacenti. Durante l’interrogatorio, infatti, la ex moglie l’ha accusato pubblicamente di fare uso di droga e anche di usarla con gli amici. Delle accuse pesantissime quelle pronunciate da Tony Lee contro l’ex marito che per questo motivo è stato arrestato per diversi mesi.

Una macchia indelebile sulla carriera pubblica ed artistica di Alan Sorrenti che con “Figli delle stelle” ha fatto cantare e ballare milioni di persone e diverse generazioni. Dietro la fine del loro amore però non ci sono solo le accuse di presunto possesso e distribuzione di sostanze stupefacenti, ma anche un tradimento.

La ex modella americana Tony Lee Carland, infatti, sorprese l’ex marito Alan Sorrenti a letto con Hanna Kirsten. I due furono sorpresi in atteggiamenti intimi nella villa di Morlupo e tra Alan e la ex moglie Tony Lee scoppia un litigio sedato solo dall’intervento delle forze dell’ordine. La stampa di quegli anni parla di una scenetta davvero pericolosa: Tony Lee avrebbe avuto in mano una mazza da baseball colpendo ripetutamente la casa dell’ex compagno che se ne è scappato con l’amante.

“Per fermare la donna, i carabinieri avevano dovuto arrestarla e sbatterla a Rebibbia per lesioni, danneggiamenti e violazione di domicilio” si disse in quegli anni. Sta di fatto che, all’arrivo nella casa della polizia, vengono trovate delle piccole quantità di droga. Per questo motivo nel 1983 il cantante è stato arrestato. Cinque anni di silenzio fino al ritorno sulle scene nel 1988 con la partecipazione al Festival di Sanremo. Ad oggi l’artista è single: non si è mai più risposato e non ha nessun figlio.



