Alan Walker, concerto Alcatraz di Milano 2022/ Scaletta, biglietti e tutte le info utili dell’evento

Alan Walker, concerto all’Alcatraz di Milano 15 ottobre 2022: info e biglietti

Alan Walker sarà in concerto sabato 15 ottobre 2022 all’Alcatraz di Milano con una nuova data del suo tour. L’artista, il cui nome completo è Alan Olav Walker, ha debuttato nel 2015 con il brano ‘Faded’ che ha riscosso un grandissimo successo in tutto il mondo, conquistando nove volte il disco di platino solo in Italia, diventando uno dei più ascoltati del pianeta.

Dopo il suo album d’esordio, dal titolo ‘Different World’, Alan Walker ha pubblicato il suo secondo disco ‘World of Walker’, che esibirà live all’Alcatraz proprio nel concerto di sabato 15 ottobre. Per chi volesse acquistare a volo un biglietto per l’evento c’è però una brutta notizia: non sono più disponibili. Il concerto è infatti completamente sold out.

Concerto Alan Walker a Milano: scaletta, orari e come arrivare

Il concerto di Alan Walker all’Alcatraz inizierà alle 21. Si tratta dell’unica tappa italiana del suo ‘Walkerverse the Tour’. Tanti i modi per arrivare al luogo del concerto: per chi arriva in Metropolitana Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt; in autobus portano all’Alcatraz le Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio) e la Linea 82 (fermata Stelvio-Lario).

Per quanto riguarda invece la scaletta del concerto, non ne è stata ancora svelata una ufficiale ma, come fa sapere soundsblog.it, è probabile sarà la seguente:

Alone

Get Down (RetroVision cover)

Different World

Tired

Put Ya Fuckin Hands Up (Pitbull cover)

Not You

Heading Home

Diamond Heart

Lonely

The Drum

Sweet Dreams

Hello World

Alone Pt II

Legends Never Die

Ritual

Lily

PS5

The Spectre

Time (Hans Zimmer cover)

All Falls Down

Man on the Moon

Ignite

On My Way

Darkside

Faded











