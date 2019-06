ALANIS MORISSETTE E’ INCINTA/ “Dopo alcuni aborti, pensavo non fosse più possibile”

Alanis Morissette sarà mamma per la terza volta. La cantante di “You Learn” all’età di 45 anni è nuovamente incinta e dalle pagine di “Self” racconta per la prima volta la sua grande felicità dopo una serie di aborti spontanei e una depressione post partum. Madre di Ever e Onyx, Alanis ha sempre desiderato avere tre figli, ma dopo la nascita dei primi due sembrava quasi impossibile realizzare questo suo grande desiderio. “Volevo avere tre figli con tutta me stessa ma ho sofferto di alcuni aborti spontanei, quindi pensavo non fosse più possibile” ha dichiarato dalla pagine di Self rivelando le tante difficoltà incontrate nel rimanere incinta.

Alanis Morissette incinta: “Ho provato tanto dolore e paura”

Dopo due figli e alcuni aborti spontanei, Alanis Morissette ha condiviso e raccontato al mondo intero la felicità nell’essere incita per la terza volta a 45 anni. “Tra Ever e Onyx ci sono state tentativi falliti” – ha rivelato la cantautrice canadese dalla pagine del magazine Self. “Ho sempre voluto avere tre figli, ma poi ho avuto alcune difficoltà e alcuni aborti, quindi non pensavo che fosse possibile” ha detto la Morissette che ha poi aggiunto: “ho provato tanto dolore e paura. Ho sperato e pregato in un’altra gravidanza e ho imparato così tanto sul mio corpo, sulla biochimica, sulla ginecologia in questo processo. È stato un percorso tortuoso e perseverante di apprendimento e di perdita”. Felicemente legata dal 2010 a Mario Treadway, un rapper conosciuto con il nome di Souleye, Alanis è già mamma di due splendidi bambini: Ever Imre di otto anni e Onyx Solace di due anni.

Alanis Morissette: “Ho pregato per una nuova gravidanza”

Non è stato semplice per Alanis Morissette rimanere incita per la terza volta. La cantante di successo ha incontrato non poche difficoltà rivolgendosi così a medici e specialisti del settore. Nonostante tutto non ha mai perso la speranza di realizzare il suo sogno: avere un terzo figlio. “Ho inseguito e pregato per una nuova gravidanza, imparando tantissime cose sul mio corpo” ha raccontato a Self precisando: “mi sono formata, volevo sempre risposte precise dai ginecologi, mi chiedevano se avessi un background medico. Ho fatto migliaia di indagini in merito, dagli ormoni alla mia fisicità, ogni situazione su cui si poteva scavare per cercare delle risposte”. Oramai manca pochissimo al parto del terzo figlio, ma la Morissette ha anche paura che possa ripresentarsi la cosiddetta depressione post partum di cui ha sofferto in passato. “Quando mi svegliavo mi sentivo come coperta da una montagna di catrame”, ha raccontato la cantante parlando del periodo trascorso subito dopo la nascita del primo figlio. Questa volta però sarà diverso, in caso di problemi si rivolgerà da subito al medico. “Non farò passare quattro minuti” ha detto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA