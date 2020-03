Alario alla Juventus?/ Calciomercato, torna di moda l’argentino del Bayer Leverkusen

Già l’anno scorso la Juventus aveva sondato il terreno di calciomercato per Lucas Alario. Attaccante argentino, è in possesso di passaporto italiano e questo lo rende ancora più appetibile; non più di primo pelo, è comunque un classe ’92 che potrebbe avere ancora tanti anni di luminosa carriera davanti a sé e infatti i bianconeri ci starebbero pensando per affiancarlo ad un grande nome, fermo restando infatti che per la prossima estate Fabio Paratici dovrebbe comunque fiondarsi su un bomber di primissimo livello. Alario potrebbe rappresentare una buona alternativa come prima punta, un attaccante volendo a prezzo di saldo in grado di garantire un buon rendimento in uscita dalla panchina; eventualmente la trattativa dipenderebbe dalle uscite, sappiamo che Gonzalo Higuain dovrebbe fare le valigie e già con la sua cessione si potrebbero aprire due acquisti.

La scorsa estate il Bayer Leverkusen aveva manifestato la volontà di non privarsi di Alario; adesso la posizione dell’argentino nel club tedesco si è fatta anche più solida, perché da poche settimane le Aspirine sono senza l’infortunato Kevin Volland – prima opzione offensiva a disposizione di Peter Bosz – e l’ex River Plate, giunto alla terza stagione con questa maglia, ha su di sé il peso dell’attacco. Sta rispondendo presente: spesso decisivo con gol pesanti, ne ha segnati 10 nelle 28 partite stagionali giocate e si è fatto apprezzare in Europa League, dove in due gare ha realizzato 2 reti portando agli ottavi il Bayer, che senza di lui ha poi espugnato Ibrox mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti. Per la Juventus si tratterebbe di un affare quasi in saldo: il Leverkusen attualmente lo valuta meno di 20 milioni di euro, il prezzo si potrebbe abbassare ulteriormente con qualche bonus o contropartita.

ALARIO ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, ALTRO SUDAMERICANO

Lucas Alario allargherebbe la colonia dei sudamericani in casa Juventus: attualmente ci sono già due argentini in Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, ma nella rosa a disposizione di Maurizio Sarri giocano anche i brasiliani Danilo, Alex Sandro e Douglas Costa, il colombiano Juan Cuadrado e l’uruguaiano Rodrigo Bentancur. Non tutti sono certi di rimanere per la prossima stagione (abbiamo già detto di Higuain), ma certamente Alario troverebbe un ambiente florido per i calciatori della sua provenienza, e una squadra di grandi ambizioni che gli permetterebbe di giocare ancora in Champions League. Eventualmente l’argentino potrebbe anche essere impiegato come esterno tattico o seconda punta al fianco di un centravanti di ruolo, anche se è da prima punta che si esprime al meglio; in questo momento la Juventus sta valutando diversi profili, in attesa di aprire vere trattative.



