Alaska/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 30 maggio 2019)

Alaska va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 30 maggio 2019, a partire dalle ore 15:35. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1996 dalla produttore cinematografico Andy Burg con la regia che è stata curata dal cineasta americano Fraser Clarke Heston mentre il soggetto e le sceneggiatura sono frutto del lavoro dello stesso Andy Burg e Scott Myers. Nel cast di questa pellicola sono presenti tanti attori piuttosto apprezzati come nel caso di Dirk Benedict, Vincent Kartheiser, Thora Birch, Charlton Heston, Gordon Tootoosis, Ryan Kent e Duncan Fraser.

Alaska, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Alaska. Jake è un ottimo pilota di aerei che vive insieme alla propria moglie hai proprio due figli ha Chicago portando avanti una vita estremamente soddisfacente sia per quanto riguarda l’ambito professionale che quello sentimentale. Purtroppo il destino ha in serbo per lui una terribile sorpresa che non c’era per sempre ed in particolar modo improvvisamente viene a mancare la sua amata anima gemella. Una tragedia che lo sconvolge in maniera rilevante e soprattutto lo influenza Per quanto concerne il proprio futuro tant’è che decide di lasciare la città di Chicago e di andare a vivere insieme ai propri due figli in una sperduta cittadina dello Stato dell’Alaska. Nonostante i due sue due figli siano stati sempre al fianco del padre in qualsiasi genere di occasione per questa decisione non sembrano essere del tutto soddisfatti della vita che si prospetta avanti a loro. Infatti la vita in cui Jack si rispecchia in questa fase è fatta di un clima ostile e soprattutto pochi spazi per i loro figli in quanto a divertimento.

Per guadagnarsi da vivere l’uomo continua ad espletare la sua professione di pilota di aereo ed in particolar modo occupandoci un piccolo aereo con il quale effettua trasferimenti e trasporti da una parte all’altra dello stato americano. Un giorno deve consegnare un importante pacco contenenti farmaci presso una cittadina posta ad alcune centinaia di chilometri di distanza e mentre si trova in volo viene sorpresa da una terribile tormenta che di fatto fa perdere i contatti con i propri figli. Preoccupati della cosa i ragazzi in forma la polizia locale affinché si possano effettuare controlli per verificare l’esatta posizione dell’aereo del padre e in effetti è stato oggetto di una varia con tanto di schianto su una scogliera. Jake siccome l’impatto ha completamente distrutto i controlli dell’aereo Non ha modo per mettersi in contatto con i propri figli o qualsiasi altra stazione di soccorso. Nel frattempo le indagini della polizia non permettono di rintracciare l’aereo per cui passate le canoniche 72 ore viene dato per disperso senza che si faccia più di tanto. I figli per nulla disposti a perdere anche il proprio padre dopo la morte della madre si mettono in viaggio ripercorrendo il tragitto dell’area del padre in maniera tale da poterlo trovare. Un vero e proprio viaggio della speranza che alla fine troverà finalmente il suo happy end con i ragazzi che potranno riabbracciare il loro amato padre.



