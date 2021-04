Alaska/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 7 aprile 2021)

Alaska va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 7 aprile, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola prodotta nel 1996 negli Stati Uniti d’America dalla Columbia Pictures in collaborazione con Castle Rock Entertainment. La regia del film è stata affidata a Fraser Clarke Heston con soggetto e sceneggiatura scritti da Andy Burg e Scott Meyers. Le musiche della colonna sonora sono state firmate da Reg Powell, i costumi di scena sono stati disegnati da Monique Prudhomme e il montaggio è stato eseguito da Rob Kobrin. Nel cast figurano tra gli altri Thora Birch, Vincent Kartheiser, Dirk Benedict, Charlton Heston, Duncan Fraser e Gordon Tootoosis.

Alaska, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Alaska. Jack lavora come pilota d’aereo per una compagnia di Chicago ma dopo la tragica morte della moglie ha deciso di cambiare completamente vita e di trasferirsi in un villaggio sconosciuto nello stato dell’Alaska. In questa zona ha deciso di intraprendere la professione di pilota di un piccolo aereo per trasportare merci da una parte all’altra. La sua decisione avrà delle ripercussioni anche soprattutto sul resto della sua famiglia, con particolare riferimento al figlio Sean e alla figlia Jessie. Sean non è affatto contento di questo trasferimento non solo perché deve abbandonare tutti i suoi amici, ma anche perché la piccola cittadina sembra offrire pochissimo a un ragazzo come lui.

Dopo qualche giorno da loro trasferimento il pilota ha una forte discussione con il figlio, ma prima di poterla completare si deve occupare di un trasporto piuttosto delicato di un carico di medicinali verso la città di Douglas. Il trasporto si dimostra subito molto complicato in virtù del fatto delle condizioni climatiche sfavorevoli.

L’aereo viene sorpreso da una forte tormenta e si perdono completamente le tracce. La figlia dopo aver cercato inutilmente di avere un contatto con il padre inizia a preoccuparsi insieme al suo fratello, con i due che si rivolgono direttamente alla polizia per richiedere i soccorsi. Le condizioni climatiche non permettono di organizzare una spedizione di recupero per il veicolo così i due ragazzi sconfortati dal poco aiuto dato loro dalle forze dell’ordine, decidono di occuparsene di persona.

I due incuranti delle difficoltà e del rischio a cui vanno incontro decidono di mettersi alla ricerca del loro padre iniziando una straordinaria avventura durante la quale dimostreranno il forte legame verso il genitore e la voglia di salvarlo quanto prima. Durante la loro esperienza avranno modo anche di dare aiuto ad un piccolo orsetto che era stato catturato dai bracconieri i quali avevano ucciso sua madre. Questa loro decisione comporterà dei problemi anche con gli stessi bracconieri, che metterà a rischio ulteriormente la loro vita.



