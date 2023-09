Alatri, schianto in diretta social/ Alla guida mentre gira un video, travolge auto con madre e due figli

Alla guida di un’auto mentre gira un video, si schianta centrando in pieno una macchina su cui viaggiano una madre e i suoi due bimbi. È la cronaca sconvolgente di un incidente stradale su cui ora sono in corso le indagini ad Alatri, in provincia di Frosinone, e che ha visto finire in ospedale di tre occupanti dell’altro veicolo a seguito delle ferite riportate nel violento impatto. Le immagini sono al vaglio degli inquirenti e mostrano la prospettiva dall’interno di un’Audi che procede a velocità sostenuta fino allo scontro frontale con il veicolo della donna.

Mar Galceran, chi è la prima deputata con sindrome di Down/ Eletta coi Popolari in Spagna: “qui per servire”

La musica si interrompe bruscamente e scatta il panico. Secondo quanto riportato dall’Ansa, al volante dell’auto di grossa cilindrata un maghrebino intento a fare una diretta sui social, conclusa nello schianto che ha quasi distrutto una famiglia. Per estrarre uno dei minori dall’abitacolo del secondo mezzo coinvolto, riferisce ancora l’agenzia di stampa, sarebbe stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Si tratterebbe di una bimba di 5 anni, ferita insieme alla madre e al fratello maggiore poi trasferiti in ospedale. Nello schianto la piccola avrebbe perso conoscenza e sarebbe stata trasportata a Roma in elisoccorso.

Aiuti alle famiglie in Manovra 2024/ Assegno unico più alto per secondo figlio, benefit aziende ai genitori

Schianto in diretta social ad Alatri, il video choc dello scontro frontale

L’incidente avvenuto poche ore fa nel territorio di Alatri avrebbe potuto provocare una strage. L’uomo alla guida dell’Audi avrebbe sorpassato diversi veicoli a folle velocità prima di schiantarsi frontalmente con l’auto guidata da una donna, una Nissan Qashqai, che viaggiava con i due figli piccoli tra cui una bimba di 5 anni apparsa in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita.

L’automobilista che avrebbe provocato lo scontro sarebbe un maghrebino e il tutto sarebbe avvenuto in diretta social: mentre guidava, infatti, stava girando un filmato ora finito al vaglio degli inquirenti nell’ambito degli accertamenti sulla dinamica. Rischia l’accusa di tentato omicidio stradale. Dalle sequenze emerge che l’auto condotta dall’uomo procede ad alta velocità fino a scontrarsi con un’utilitaria che arriva dalla corsia opposta. È l’auto con a bordo madre e due figli. Lo schianto sarebbe avvenuto lungo la provinciale Santa Cecilia.

3mila ebrei salvati nei conventi di Roma nel ’43-’44/ Trovati elenchi inediti: così la Chiesa sfidò Hitler

#Alatri, schianto frontale in diretta social nel pomeriggio tra un’Audi e una Nissan: rimasti feriti una madre e i suoi due bambini all’interno della Nissan. Per una piccola necessario l’elitrasporto in ospedale. L’autista dell’Audi, ferito anche lui, stava filmando mentre… pic.twitter.com/W6x8zu8cec — Ultimora.net – BREAKING NEWS (@ultimoranet) September 10, 2023

Secondo quanto riportato dall’Ansa, poco dopo lo schianto e l’interruzione della musica si sentono urla e la donna che, dall’altra vettura, grida “Chiama papà! Chiama papà!“. A bordo, intrappolata tra le lamiere, la figlia di 5 anni che piange disperata prima di perdere i sensi. Si tratta di un filmato scioccante che ora è al vaglio dei carabinieri del Reparto operativo di Frosinone e dei colleghi della Compagnia di Alatri. Per estrarre la minore dall’auto centrata dall’Audi si sarebbe reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Una cronaca terribile che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche e che ricorda, in parte, quanto accaduto pochi mesi a Casal Palocco, nel devastante schianto tra una Lamborghini – a bordo il gruppo di youtuber TheBorderline – e una Smart su cui viaggiava una mamma con i due figli. Uno dei piccoli è morto sul colpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA