Lino Zani, chi è l’amico di San Giovanni Paolo II, Papa Karol Wojtila

Questa sera su Rai1 andrà in onda lo speciale film Non aver paura – Un’amicizia con Papa Wojtila che ripercorrerà una fetta molto importante della vita di Papa Francesco, l’amicizia con Zani, che grazie al compianto Pontefice ha vissuto delle pagine importanti della sua vita. Lino con il Papa si è aperto riguardo alla sua esistenza, soffermandosi su pagine molto importanti, raccontando la sua storia con una donna separata, con la quale ha poi costruito una famiglia. L’incontro con il Pontefice ha cambiato la vita di Lino Zani, che non si è mai nascosto riguardo ai fatti più contorti della sua vita, che ovviamente non sono mancati.

“Io ero credente, ma lui cambiava la vita a chiunque, e lo ha fatto anche con me. Ero un maestro di sci, una guida alpina” ha confessato Zani svelando come i contatti con il Papa abbiano modificato diverse sue abitudini. Per tanti anni invece Lino Zani aveva fatto conoscere molte donne differenti al Papa, che accorgendosi delle situazioni, chiese un cambiamento nella sua vita: “Devi mettere la testa a posto”.

Alba Burlotti e Camilla, chi sono la moglie di Lino Zani e la loro figlia: “Papa Giovanni Paolo II ci protegge da lassù”

Lino Zani e il Pontefice Karol Wojtila, sono stati amici per più di vent’anni ed ovviamente il Papa ha spesso dispensato consigli per il noto conduttore anche sulla vita privata. Sul finire degli anni ’80 ha conosciuto colei che poi sarebbe diventata la moglie, Alba Burlotti: “Mi sono messo con una donna separata che aveva due figli e ci ho fatto una figlia e ho trovato il coraggio di dirglielo dopo tre mesi” ha confessato negli anni scorsi Zani. Lino e la moglie Alba hanno avuto anche una figlia, Camilla che si è sposata nel 2023: “Che emozione…la mia bambina si sposa” aveva condiviso in quell’occasione sui social Lino per condividere quella gioia con tutti i suoi follower.



Questa sera va in onda su Rai 1 Non aver paura – Un’amicizia con Papa Wojtila, ed anche la moglie di Lino Zani, Alba Burlotti, ha voluto condividere sui social un pensiero sul pontefice: “20 anni fa moriva San Giovanni Paolo II, un amico che ha condiviso con me 20 anni di momenti di preghiera, sciate e camminate sulle nostre montagne. Ora ci protegge da lassù e noi continuiamo a pregare affinché lui continui a proteggerci.”