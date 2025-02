Chi è la nonna di Tommaso Franchi del Grande Fratello? Si chiama Alba ed è già benvoluta da tutti all’interno della casa più spiata d’Italia soprattutto dopo il videomessaggio commovente inviato al nipote. Verso l’inizio del programma, la donna aveva inviato a Tommaso un piatto di pesce da far assaggiare a tutti i concorrenti dopo che l’idraulico senese aveva parlato di lei a tutti quanti dicendo quanto nonna cucinasse bene.

Shaila Gatta contro Helena Prestes, esplode il "7-8 gate"/ Signorini: "Nella smorfia napoletana vuol dire..."

Tommaso Franchi è legatissimo alla sua famiglia, specialmente alla nonna e al papà. Nonna Alba ha passato la vita a fare la commerciante per professione insieme al marito Romano, morto qualche anno fa. Come molti abitanti di Siena, anche loro commerciavano le pelli e negli anni ’60 avevano aperto una piccola bottega nella storica via Cecco Angiolieri. Qui si occupavano di riparare cinture e borse e il loro punto di forza era proprio quello di accogliere ogni cliente con gentilezza e sorrisi. Come ha spiegato Tommaso Franchi al Grande Fratello, i nonni amavano lavorare la pelle ed erano così bravi da aver poi aperto un’attività più grande vendendo oltre che le borse anche l’abbigliamento.

GRANDE FRATELLO, PUNTATA 24 FEBBRAIO 2025/ Eliminato e diretta: Stefania Orlando e Iago solo amici

Tommaso Franchi su Nonna Alba: “Parla talmente tanto che la chiamo “Abla””

Fidanzato con la bellissima Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi continua il suo percorso al Grande Fratello pensando sempre alla famiglia. Poco tempo fa, i fan si erano commossi di fronte al messaggio video di nonna Alba che lo ha salutato dalla sua cucina mentre cucinava il pesce. Il ragazzo l’ha descritta come una donna sempre attiva che parla tanto, infatti, lui stesso l’ha soprannominata “Abla” invece che “Alba”. Tra loro c’è tanto amore, e a quanto pare l’idraulico non vede l’ora di far conoscere alla famiglia la sua fidanzata conosciuta al Grande Fratello. Come reagirà la sua amatissima Nonna Alba?