Alba, l’amata nonna di Tommaso Franchi, ha fatto capolino nella Casa del Grande Fratello durante la scorsa diretta, con una sorpresa per il suo nipote preferito. Il gieffino, commosso, ha accolto con gioia le parole d’amore di colei che considera una seconda mamma, e che in pochi istanti ha dimostrato una simpatia tale da far colpo anche su Alfonso Signorini. Motivo per il quale, il conduttore ha lanciato a nonna Alba la sua proposta: avere un piccolo spazio al Grande Fratello in cui dire la sua, magari coinvolgendo anche suo nipote.

Nonna Alba, inizialmente preoccupata di doversi spostare ogni volta da casa sua per andare a Roma, in studio, ha invece accettato di buon grado quando Signorini le ha specificato che sarebbe stata presente in collegamento dalla sua abitazione. Non è quindi da escludere che faccia capolino su Canale 5 anche nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, anche perché c‘è qualcosa per lei da chiarire.

Alba, la nonna di Tommaso Franchi torna al Grande Fratello per un chiarimento con Mariavittoria Minghetti?

Durante la sua ospitata in collegamento di lunedì, Alba ha avuto parole molto belle per il nipote, eppure si è mostrata non del tutto entusiasta della sua relazione con Mariavittoria Minghetti. Una sensazione poi confermata quando Signorini le ha chiesto se volesse conoscere la dottoressa e lei ha rifiutato. Un gesto che, sul momento, non è stato commentato da Tommaso, né da Mariavittoria, ma che in realtà ha fatto dispiacere molto entrambi i ragazzi. “Mi è dispiaciuto che non le sia piaciuta, penso che è perché mi abbia visto che ci stavo male per lei.” ha dichiarato allora Tommaso, motivando il rifiuto di nonna Alba. Ci sarà stasera l’occasione di chiarire questo ‘no’ così pesante della donna?