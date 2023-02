Alba, da oggi il nuovo album di Ultimo: la tracklist/ “Ogni canzone è un mondo”

E’ disponibile dalla mezzanotte di oggi Alba, il nuovo album di Ultimo anticipato dall’omonimo singolo cantato dall’artista romano durante il recente Festival di Sanremo 2023. Dopo l’ottimo piazzamento alla kermesse musicale, il giovane e talentuoso artista lancia il suo nuovo album che è stato anticipato così dallo stesso: “Alba è rinascita, è guardarsi dentro e voler ricominciare, è un nuovo inizio a cui ognuno ha il diritto di poter ambire: “tutti abbiamo un’alba dentro, basta solo guardare”. All’interno una serie di brani frutto di un anno di viaggi dello stesso Ultimo, come ad esempio “Vieni nel mio cuore”, scritta a Los Angeles, ma anche “Ti va di stare bene”, composta a Londra, e “Alba” che invece è nata in Italia, precisamente nella splendida Sicilia.

Il nuovo album di Ultimo è disponibile come sempre su tutte le piattaforme digitali, a cominciare da Spotify, iTunes e Amazon, nonché nel classico formato fisico, sia in versione CD quanto LP in edizione limitata e autografata esclusiva per il portale e-commerce di Jeff Bezos. Inoltre presenti anche le edizioni speciali LP giallo, LP arancione (anche queste esclusive Amazon) e CD Deluxe con T-Shirt.

ALBA, DA OGGI NUOVO ALBUM DI ULTIMO: IL COMMENTO DELL’ARTISTA

Vediamo la tracklist di Alba, a cominciare dal singolo omonimo di Sanremo, Alba, quindi Nuove il testa, Amare, Tutto diventa normale, Tu, Vivo per vivere, Ti vi di stare bene, Vieni nel mio cuore, Sono pazzo di te, Joker, La pioggia di Londra, Tornare a te, Le solite paure, Titoli di coda.

«Ogni canzone è un mondo – ha raccontato recentemente Ultimo parlando con i microfoni di Vanity Fair – tengo particolarmente a Le solite paure. Parlo di me, di quando non c’era nessuno, solo il pianoforte. In Tornare a te invece c’è una frase che è la chiave di tutta la mia carriera. La mia vita ha senso se è collettiva, ho fatto una scelta. Gli amici mi dicono che dovrei farmi una vita oltre la musica. Ma io ho fatto una scelta e ci convivo». E dopo Alba e l’album nuovo per Ultimo scatterà il nuovo atteso tour negli stadi. Si comincerà il prossimo primo luglio a Lignano, quindi tre tappe a Roma allo stadio Olimpico e due a Milano a San Siro.

