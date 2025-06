Alba di fuoco, film su Rete 4 diretto da George Sherman

Domenica 1 giugno 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17, il western dal titolo Alba di fuoco.

Si tratta di un progetto cinematografico del 1954 prodotto dalla Universal International Pictures e diretto da uno tra i più importanti film maker di questo genere, ovvero George Sherman, noto per avere girato numerosi film di questo genere con protagonista il leggendario John Wayne, tra cui Santa Fe Stampede (1938) e Nuove frontiere (1939).

La parte musicale è invece realizzata da Frank Skinner (storico compositore della Universal International Pictures) e Herman Stein.

Nei panni del pistolero Brett Wade troviamo l’attore statunitense Rory Calhoun, che lavorerà nuovamente con Sherman l’anno successivo ne Il tesoro di Pancho Villa (1955).

Al suo fianco l’attrice Piper Laurie, che in seguito vincerà un Golden Globe per la sua interpretazione ne I segreti di Twin Peaks, e l’attore Alex Nicol, che è stato diretto in numerose pellicole dal regista tra cui Mentre la città dorme (1950) e Tomahawk – Scure di guerra (1951).

Nel cast di Alba di fuoco anche: David Brian, Kathleen Hughes, Edgar Buchanan, Mara Corday e Roy Roberts.

La trama del film Alba di fuoco: bulli e pupe, saloon e duello finale

Alba di fuoco segue le avventure del coraggioso e affascinante pistolero Brett Wade a cui viene diagnosticata una malattia mortale per quell’epoca, ovvero la tubercolosi.

In un ultimo e disperato tentativo di sopravvivenza, l’uomo decide di abbandonare la sua vita selvaggia per cercare di portare avanti abitudini più sane.

È così che abbandona la cittadina in cui ha vissuto fino a quel momento per stabilirsi al confine del Messico, in compagnia del suo fidato amico Jimmy Rapp.

I due giungono nella piccola località di Socorro dove conoscono una splendida ragazza di nome Rannah che lavora nel saloon più importante della cittadina.

Questo locale è gestito da un uomo violento e crudele, Dick Braden, il quale non vede di buon occhio il nuovo arrivato tanto che, dopo una serie di alterchi, arriveranno anche ad un fatidico duello finale. Riuscirà Wade ad avere la meglio sul suo nemico ed iniziare finalmente una nuova fase felice della sua vita?