Alba di fuoco/ Su Rete 4 il film con Piper Laurie e Alex Nicol

Alba di fuoco, film di Rete 4 diretto da George Sherman

Alba di fuoco va in onda su Rete 4 oggi, domenica 29 maggio, a partire dalle ore 17:00. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1954 da diverse case cinematografiche tra cui la Universal International pictures con la regia di George Sherman mentre il soggetto e sceneggiatura sono di George Zuckerman.

Il montaggio è stato realizzato da Edward Curtis con la fotografia di Carl E. Guthrie. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Roy Calhoun, Piper Laurie, David Brian, Kathleen Hughes e Alex Nicol.

Alba di fuoco, la trama del film: una terribile malattia

Leggiamo la trama di Alba di fuoco. Un abile pistolero del vecchio West si trova a dover fare i conti con una terribile malattia che non gli permette di utilizzare le armi e di muoversi come vorrebbe. Ormai allo stremo delle forze viene visitato da un medico il quale attraverso una serie di esami arriva alla diagnosi di tubercolosi che all’epoca era una malattia molto preoccupante.

Dopo aver saputo la verità l’uomo si rende conto su consiglio del medico che deve necessariamente cambiare regime alimentare e soprattutto stile di vita per cui non può più andare in giro per il West alla ricerca di nuove avventure ma trovare una sistemazione stabile che gli permetta di avere maggiore serenità e riposo. Non sapendo cosa fare si ricorda di un suo vecchio amico che abita in una piccola cittadina dello stato del New Messico per cui si mette in viaggio con il suo fedele cavallo.

Dopo alcuni giorni riesce ad arrivare alla cittadina ed in particolare nel range dell’amico il quale lo accoglie nel migliore dei modi dimostrando grande affetto e soprattutto dandogli la possibilità di poter valutare una serie di soluzioni che potrebbero fare al suo caso come ad esempio l’opportunità di lavorare nel ranch e di farsi una vita per così dire normale. In effetti le cose sembrano andare per il verso giusto anche perché qui si innamora di una splendida donna che lavora nel saloon ma proprio sul più bello tutto sembra ritornare al passato con l’arrivo di alcuni terribili fuorilegge che devono essere affrontati quanto prima per evitare che ci possono essere conseguenze per lui e per tutte le persone care. Si arriverà a uno scontro finale a fuoco nella quale soltanto chi sa mantenere il sangue freddo riuscirà ad avere la meglio.

