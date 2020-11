Alba di fuoco/ Su Rete 4 il film con Rory Calhoun e Piper Laurie (oggi, 15 novembre)

Alba di fuoco va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 15 novembre, alle ore 15. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1954 negli Stati Uniti d’America dalla Universal International Pictures con la regia affidata a George Sherman mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e realizzati da George Zuckerman. Il ruolo di direttore della fotografia è stato curato da Carl E. Guthrie, il montaggio è stato eseguito da Edward Curtiss e le musiche della colonna sonora sono di Frank Skinner e Herman Stein. Nel cast sono presenti Rory Calhoun, Piper Laurie, David Brian, Kathleen Hughes e Alex Nicol.

Alba di fuoco, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Alba di fuoco. Nel vecchio e selvaggio west vive una pistolero di nome Brett il quale porta avanti una vita piuttosto sregolata fatta di tanti eccessi che ben presto presenterà un conto piuttosto salato per quanto riguarda la salute. L’uomo, dopo aver avuto un piccolo malore viene portato presso lo studio di un dottore della zona in cui vive nel quale a seguito di un’attenta diagnosi gli riscontra un problema piuttosto serio, rivelandogli di essere affetto da tubercolosi. Una malattia che all’epoca era piuttosto pericolosa e che soprattutto metteva a rischio la vita delle persone ed ecco perché il dottore fa presente al pistolero l’esigenza di dover cambiare stile di vita e quindi cercare di essere più attento ad alcune situazioni. Questo fa prendere coscienza al pistolero dell’esigenza di dover cambiare e in particolar modo decide di mettersi alle spalle tutta un’esistenza che lo ha visto protagonista di mille avventure nel deserto alla ricerca di bottini nell’ambito di duelli drammatici.

Ben sapendo come abbia comunque tantissimi nemici pronti a vendicarsi per situazioni riguardanti il passato, decide di andare a vivere in Messico insieme all’inseparabile amico Jimmy. I due dopo una lunga traversata durata diversi giorni a cavallo, si fermano nella piccola cittadina Socorro. Il loro arrivo nella città ovviamente non passa inosservato e ben presto si troveranno a fare i conti con alcuni pistoleri della zona intimoriti dalla possibilità che gli equilibri possano cambiare. Tuttavia l’unico intento di due pistoleri è quello di rifarsi una vita ed è per questo che si lasciano affascinare da una bellissima ragazza che da tempo lavora all’interno del saloon. Sarà l’inizio di una storia d’amore che avrà delle ripercussioni importanti sulla vita all’interno della cittadina in quanto ci saranno disputate che dovranno essere risolte con il classico duello con la pistola. Insomma, una storia d’amore che avrà come contorno una cittadina del west dove ancora una volta a dettare legge è la pistola più veloce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA