Alba Dorata “organizzazione criminale”: sentenza/ Processo Atene, condannato leader

La Corte d’Appello di Atene si è espressa contro Alba Dorata, quello che è stato il terzo partito della Grecia stabilendo che il partito neonazista in realtà ha operato come organizzazione criminale attaccando migranti ed esponenti della sinistra greca. Una decisione che è giunta, come rammenta Corriere.it, dopo cinque lunghi anni di processo, 7 indagati, centinaia di testimoni, un omicidio, minacce, maltrattamenti, due tentati omicidi e tanta violenza. Il leader e fondatore di Alba Dorata, Nikos Michaloliakos, negazionista della shoah, razzista e xenofobo nonchè definito il mandante è stato dichiarato dai giudici colpevole di aver guidato una organizzazione criminale. Altri sei deputati del partito sono stati giudicati colpevoli per aver preso parte. Altri 12 deputati sono stati ritenuti complici. A rischiare l’ergastolo è l’ex manovale Giorgos Roupakias che nel 2013 si macchiò dell’omicidio del rapper di sinistra Pavlo Fyssas. Alla lettura della sentenza la madre ha pianto per la commozione esclamando: “Pavlo mio, ce l’hai fatta”. Gli altri rischiano condanne comprese tra i 10 ed i 15 anni.

ALBA DORATA “ORGANIZZAZIONE CRIMINALE”: LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ATENE

La sentenza emessa dal Tribunale di Atene contro Alba Dorata è stata accolta da un grande applauso da parte di tutto il mondo politico greco. Numerose le reazioni, dal premier greco Kyriakos Mitsotakis (centro destra) all’ex premier Alexis Tsipras. Le indagini aveva indicato che il partito agiva come un gruppo paramilitare con ordini che giungevano dal proprio leader e diretti a organizzazioni di quartiere e gruppi d’assalto che attaccavano i migranti, ferendoli. Nel corso del processo la procura aveva chiesto il proscioglimento di molti membri del partito per mancanza di prove. Questa mattina, come riferisce RaiNews, non sono mancati gli scontri tra la polizia ed i manifestanti davanti al Tribunale dopo la sentenza emessa ieri. Gli agenti sono arrivati all’uso di gas lacrimogeni e finanche ad un cannone ad acqua al fine di respingere le proteste alle quali avevano preso parte circa 15mila persone. Il leader e gli ex parlamentari conosceranno la loro condanna in un secondo momento ma ad oggi tutte le accuse sono state rigettate dagli accusati. Solo Giorgos Roupakias ha confessato il delitto del rapper antifascista la cui morte ha portato al disfacimento del gruppo.



