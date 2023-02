Alba, fan dei Donnalisi, malore al GF Vip?/ Giulia Salemi: “È anche svenuta”

Fan dei Donnalisi al Grande Fratello Vip 7

Ieri sera a Cinecittà è arrivato un pullman di fan dei Donnalisi, la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Durante la puntata del Grande Fratello Vip 7, seduta dietro a Giulia Salemi c’era una ragazza che gridava e si dimenava: “Alfonso io devo svelarti una cosa. C’era una ragazza qui in prima fila che piangeva, sì piangeva per loro, Antonella e Edoardo. Una ragazza si è messa a piangere. Quindi c’è ancora chi crede in questa relazione. Loro ci credono davvero Alfonso”, ha detto la Salemi.

La fan è stata chiamata al centro dello studio da Alfonso Signorini in persona: “Cosa voglio dire a Edoardo e Antonella? Allora, io vi amo dal 19 settembre. Raga, io per voi vi dico tutto, sto male quando litigate, veramente, sto malissimo e tremo. Vi amo troppo fino alla fine Donnalisi!”, ha urlato nel microfono.

Alba, fan dei Donnalisi, è svenuta?

L’entusiamo della fan dei Donnalisi, che si chiama Alba, è diventato un vero e proprio meme sui social, come ha fatto notare Giulia Salemi che a fine puntata ha letto i tweet più divertenti della serata, uno di questi era proprio sulla fan: “La ragazza dietro di me, la Donnalisi più pazza che c’è. Lei è stata il meme della serata. Ha urlato, ha pianto è anche svenuta”, ha detto Giulia Salemi con ironia. Alba, la fan dei Donnalisi, è davvero svenuta? Giulia Salemi ha voluto poi registrare un video insieme ad Alba e Carmela, “haters” dei Donnalisi: “Alfonso non credo che potremo più fare a meno degli interventi del pubblico. L’attrice di teatro e la leopardata nuove icone di Twitter. Volevo presentarvi meglio le due protagoniste di Twitter di stasera”.

