Alba, figlia Vittorio Sgarbi/ Ecco come il critico conobbe la mamma della ragazza

Alba Sgarbi, la figlia avuta con la cantante lirica Kozeta

Alba Sgarbi è la seconda figlia di Vittorio Sgarbi, ma l’ultima ad essere stata riconosciuta dal padre. Oggi ha 20 anni ed è di origini albanesi: la sua nascita è legata, come quella degli altri due fratelli, ad una storia d’amore fugace fra il critico d’arte e la madre, la cantante lirica Kozeta. In base a quanto dichiarato nel tempo da Sgarbi, l’incontro fra i due sarebbe avvenuto in occasione di un concerto alla Camera dei Deputati. Un’avventura di una notte tra l’altro, visto che all’epoca la donna era sposata e solo quando il marito è morto ha deciso di raccontare la verità ad Alba. “Brava, elegante, seria e si sposerà soltanto in chiesa, preferibilmente presto”, ha detto Sgarbi tempo fa a Chi. Nonostante il grande affetto che li lega, Sgarbi non ha perso l’occasione anche in questo caso di non volersi considerare un educatore, nè di aver mai voluto dei figli. “Non mi diverto a fare il padre, però sono contento che i ragazzi siano venuti così bene.

Oggi, giovedì 7 novembre 2019, Vittorio Sgarbi sarà ospite di Raffaella Carrà e del suo programma A raccontare comincia tu, in onda nel prime time di Rai 3. Palerà anche delle figlie? Alba è una studentessa di elettronica a Tirana ed è molto religiosa. Sono anaffettivo,ma mi piace avere gente intorno, per questo sto cercando una casa più grande”, ha aggiunto. Un atteggiamento molto differente da quello affettuoso che invece Alba riserva al genitore. Anche se le carezze compaiono solo ogni tanto fra i due e solo per volontà della ragazza, a cui il critico ha deciso di dare tutto ciò di cui ha bisogno. Persino quel padre che desidera avere al proprio fianco.

Alba, figlia Vittorio Sgarbi: una breve apparizione in tv

Dopo una breve apparizione in tv, Alba Sgarbi è ritornata alla propria quotidianità e non è certo che potremo vederla ancora al fianco di Vittorio Sgarbi. Il padre che ha scoperto di avere solo sette anni fa vive in Italia e a quanto pare la ragazza, almeno per ora, ha deciso di rimanere nella sua Albania. “I figli sono delle madri, il padre è un incidente. Sono brave belle e intelligenti per merito delle madri”, ha detto il critico d’arte poco tempo a Live – Non è la d’Urso, parlando sia di Alba che della sorella Evelina, più piccola di un anno. “Lei porta gli occhiali alla Togliatti, che sono occhiali da comunista e che a me non piacciono”, ha detto il critico in chiusura della breve intervista, dove Alba ha avuto l’occasione di dire sì e no mezza parola. “Venne per un concerto alla Camera dei deputati. Mi sorrideva. La invitai a casa mia a suonare. Il giorno dopo ci vedemmo a Mediaset e finimmo nello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Salimmo la scala che portava alla zona luci, 15 metri sopra, e lì ci imboscammo. Due incontri. È rimasta incinta, il marito di lei ha riconosciuto la bambina, ma quando è morto la madre ha avviato una causa di disconoscimento dimostrando che il marito era nell’impossibilità di concepire. A me non piace che siano i giudici a dire chi sono i figli miei. Io li riconosco spontaneamente. Lo capisco dalle orecchie”, ha detto invece in passato Sgarbi a Cinquantamila, parlando della madre della ragazza. Purtroppo non sappiamo invece niente altro sul conto di Alba, soprattutto perchè come possiamo constatare sul web, la ragazza non ama in modo particolare i social. Le poche foto pubblicate in cinque anni ci parlano a frammenti della sua vita, appassionata di natura e di arte, di mare e di viaggi. Uno degli ultimi, esclusa Milano, la vedono a Vienna lo scorso maggio e a Budapest due mesi più tardi.



