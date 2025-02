Alba, la nonna di Tommaso Franchi spiazza al Grande Fratello: “Un po’ gelosa di Mariavittoria“

Puntata ricca di emozioni per Tommaso Franchi al Grande Fratello, che gli ha regalato la bellissima sorpresa di vedere in video-collegamento la nonna Alba. Tra di loro c’è un rapporto viscerale, raccontato anche dal ragazzo nella sua “linea della vita” tracciata i giorni scorsi, e questa sera in diretta hanno avuto modo di rivedersi dopo diverso tempo. Durante il loro commovente colloquio a distanza è intervenuto anche Alfonso Signorini, che ha voluto aggiungere un pizzico di “pepe” e domandare alla nonna di Tommaso una sua impressione su Mariavittoria Minghetti.

“Lei avrà visto che il suo Tommy ha perso un po’ la testa, è innamorato pazzo: come la vede lei Mariavittoria, lei che conosce così bene il suo Tommy?“, la domanda del conduttore. Nonna Alba, a quel punto, spiazza e ammette con estrema franchezza: “Io sono un po’ gelosa perché Tommy è mio, però se lui è contento e stanno bene insieme sono felice per lui. Lui sa cosa vuol dire l’amore, perché con io e nonno l’ha visto cosa vuol dire amare veramente con il cuore. Perciò se lui è contento, va tutto bene. Però per ora è lui il mio amore e io sono il suo amore“.

Alba, la confessione su Tommaso Franchi: “Mi dice sempre…“

Alba ha occhi solo per il suo adorato nipote Tommaso Franchi, a dimostrazione del solido legame che li unisce e che si è anche ben visto questa sera in diretta al Grande Fratello. Alfonso Signorini a quel punto rientra sull’argomento e le domanda: “La vuole conoscere Mariavittoria?“. Altrettanto sorprendente la sua risposta, che vuole solo riservare attenzioni al nipote: “Io voglio parlare con Tommaso e basta“.

Nel corso della sorpresa interviene anche Cesara Buonamici, e anche lei domanda alla signora Alba: “Quando mai Tommaso si dovesse fidanzare, questa fidanzata come deve essere?“. Commovente la risposta: “Quando lui va via, tutte le volte mi abbraccia, mi dà un bacio e mi dice: ‘Ciao nonnina, tanto finché non trovo una persona come te non mi sposerò mai‘”.

