Alba Parietti/ “60 anni? Corteggiata da uomini molto giovani e vecchi marpioni”

Il 2 luglio 2021 Alba Parietti compirà 60 anni. Il prossimo autunno prenderà parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show: “Non sono mai rimasta mai tale e quale a me stessa. E vorrei imitare anche qualche uomo. Mi sento molto fluida”, ha confessato la showgirl in una lunga intervista sul settimanale Chi. Alla soglia dei 60 anni la Parietti fa un bilancio positivo della sua vita: “Ho un amore smodato per la mia persona, sono felice, risolta e voglio essere serena sapendo che dipendo da me”. Alba, che da piccola sognava di essere come Amanda Lear, ha raggiunto il successo in tv nel 1990 in occasione dei Mondiali di Calcio in Italia: la Parietti conduceva “Galagoal”, senza sapere niente di calcio, grazie alle ripetizioni di Paola Ferrari. Sempre Alba rifiutò i 9 miliardi che Silvio Berlusconi le propose per passare a Mediaset.

Alba Parietti concorrente a Tale e Quale Show 2021?/ Mistero sulla giuria...

Alba Parietti: “formata alla follia e alla resistenza”

Alba Parietti, intervistata dal settimanale Chi, ha ricordato i genitori Francesco, partigiano, e Grazia, pittrice e scrittrice: “Mi hanno formato alla follia e alla resistenza”. Tra i rapporti più importanti della sua vita ha citato Don Gallo e Giuseppe Lanzo di Scalea. La showgirl è rimasta in ottimi rapporti con alcuni dei suoi ex fidanzati, come Alessandro Stepanoff e Stefano Bonaga: “Ho scelto di essere libera per non metter mai in ridicolo una persona che ho amato. I miei ex sono rimasti miei amici perché ho rispettato sempre loro e le loro compagne”. Oggi, alla vigilia dei 60 anni, Alba non è in cerca di una relazione ma si diverte a farsi corteggiare: “Mi ronza intorno una marea di gente, soprattutto uomini molto giovani, ma anche qualche vecchio marpione della mia età“. Infine ha mandato un messaggio alle sue coetanee: “Quando le donne si liberano dall’idea che, per stare bene, devono piacere a un uomo e avere le caratteristiche di una ventenne, avranno vinto”.

