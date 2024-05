Alba Parietti a Domenica In: “Evitiamo il santino a Toto Cutugno”/ “Era diabolico, litigammo come bestie”

Domenica In, Alba Parietti senza freni su Toto Cutugno: “Diciamo tutto per evitare di fare un santino”

Nella puntata di oggi di Domenica In, 5 maggio 2024, un’ampia pagina è stata dedicata al ricordo di Toto Cutugno scomparso ad 80 anni lo scorso agosto. Dopo una lunga chiacchierata con il figlio Nico che ha rivelato come ha scoperto che il cantautore era suo padre e come ha vissuto ed affrontato la sua malattia, è entrato in studio un ricco parterre di colleghi e amici del cantautore tra cui anche Alba Parietti. La showgirl e conduttrice e il cantautore hanno condotto insieme una scorsa edizione di Domenica In.

E su Toto Cutugno Alba Parietti, intervenuta a Domenica In, non è andata giù leggera ed ha confessato che il loro rapporto è stato contraddistinto da liti feroci e slanci d’affetto dovuti principalmente al fatto che entrambi aveva dei caratteri forti e dominanti. La conduttrice ha rivelato: “Lui era un maschio alfa, ed anche io ma non come lui.” E poi tra aneddoti e retroscena ha raccontato anche un episodio in particolare avvenuto proprio durante la Domenica In che entrambi hanno condotto insieme premettendo che è meglio fare un ritratto veritiero e non buonista di Toto Cutugno: “Toto aveva una caratteristica, a proposito di scherzi e sorprese lui ne faceva sia in positivo che in negativo, lo diciamo giusto per non farne un santino.”

Toto Cutugno, Alba Parietti svela: “Litigate? Spesso e come delle bestie”

È un fiume in piena Alba Parietti a Domenica In su Toto Cutugno. Ed a proposito del programma che hanno condotto insieme: “Lui mi ha fatto fare dei duetti meravigliosi ma io volevo Biagio Antonacci che era agli esordi e lui gli rodeva. Alla fine ce l’ha fatto fare ma lui cosa faceva, essendo amici di tutti, io e Biagio siamo entrati in studio ma Toto ha fatto credere a tutti che avevamo un inciucio ed il pubblico lanciava i cori. Aveva un lato diabolico.”

E poi infine Alba Parietti ha concluso: “E viceversa per esempio quando è andato a Sanremo io pensavo che ci avesse ancora un po’ di acredine dopo quella Domenica In che era stata fulmine e saette, lui sale con la sua Armata Russa il suo momento di consacrazione e la prima cosa che fa è saluta la mia Albina. Lui era veramente odio e amore nel senso buono del termine. Abbiamo mai litigato? Spesso e come delle bestie per tutto.”

