Alba Parietti/ “Agnelli? Amava parlare con me, non mi sarebbe piaciuto avere un…”

Alba Parietti ha raccontato dettagli inediti sul suo carattere, nella versione notturna di “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco nel corso dell’estate e in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Dato l’ottimo riscontro di pubblico, l’azienda di Viale Mazzini ha deciso di lasciare il programma anche nei palinsesti autunnali, spostandolo semplicemente d’orario. E così, tra gli ultimi ospiti è arrivata anche la celebre opinionista che ha sempre molto episodi da raccontare. “Avevo un nonno genio che sapeva dipingere, fare delle sculture meravigliose, autodidatta, una madre grande intellettuale, scrittrice, pittrice… un padre che non ti permetteva l’ignoranza. E io davanti a loro ero una pulce”, ha raccontato menzionando i suoi genitori. Alba poi, ha ricordato uno spiacevole episodio scolastico, portandosi a casa un tre in chimica: “Mio padre era un chimico… Per mio padre lo studio era un dovere, un diritto e una scelta di libertà. E io mi sentivo quella che non era stata all’altezza”. Per questo motivo la Parietti, ha sempre cercato uomini intellettualmente dominanti.

Alba Parietti e le telefonate con Agnelli: “Ecco perché amava parlare con me…”

“Mi piace anche subire, tra virgolette e sotto un certo aspetto, da un uomo molto molto intelligente. Più passano gli anni più la sfida diventa alta, non tanto per intelligenza quanto per esperienza”, precisa ancora Alba Parietti. Spesso gli uomini intelligenti che ha avuto la fortuna di conoscere, si sono rivelati anche esseri molto narcisi. “A forza di frequentarli… io però ho una forma di narcisismo bonario. Li intercetto, ci riconosciamo e gli uomini con un forte narcisismo quasi sempre sono attratti da me: o vengo attratta da loro e ovviamente fingo di credergli”. Poi la conduttrice ha svelato di avere ricevuto spesso telefonate da Agnelli: “Perché amava conversare con me? Perché era curiosissimo, di tutto, voleva sapere soprattutto i pettegolezzi e si divertiva a capire quale potere esercitava. Devo dire però che non siamo mai andati oltre delle piacevoli telefonate. Io non ho mai avuto un uomo veramente di potere. Non mi sarebbe piaciuto essere la donna di un uomo di potere”.

