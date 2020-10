Alba Parietti attacca Antonella Elia/ “Francesco Oppini viscido? Inaccettabile!”

Alba Parietti è furiosa. Da assidua telespettatrice del Grande Fratello Vip, anche questa sera è di fronte alla Tv per seguire in particolar modo suo figlio Francesco Oppini. Proprio un intervento contro di lui ha scatenato la furia della showgirl. In particolare è Antonella Elia ad aver avuto, nel corso della diretta, parole molto pesanti per Francesco, definendolo addirittura “viscido”. Parola, questa, che non è andata giù alla Parietti che si è sfogata su Instagram con un lungo post. “Etimologicamente viscido significa schifoso un verme ecc. La “signora “ Elia forse non conosce il significato di ciò che dice, ma io si.” ha esordito la Parietti. Così ha continuato elogiando suo figlio: “Sono fiera dell’educazione e del controllo di Francesco, ma se questo gioco permette anche le offese così violente e volgari da parte degli opinionisti spero che torni alla sua vita vera, fatta di persona che lo conoscono e lo apprezzano per la persona per bene e leale che è”.

L’affondo di Alba Parietti ad Antonella Elia

Parole dure quelle di Alba Parietti, che tagga nel suo lungo post anche Alfonso Signorini: “La dignità non ha prezzo e questi aggettivi sono inaccettabili,” ha continuato ancora la Parietti, scagliandosi contro Antonella Elia e lanciando infine un messaggio diretto proprio al conduttore del Grande Fratello Vip: “forse armare una persona ignorante alle volte può fare del male a chi non lo merita affatto. Sono molto amareggiata.”





