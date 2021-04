Alba Parietti, Avanti un altro/ In tv dopo aver fatto testamento: “Ora posso morire”

Alba Parietti concorrente ad Avanti un altro pure di sera contro il figlio Francesco Oppini

Alba Parietti allo scontro con il figlio Francesco Oppini. Anche questo è in grado di fare la tv soprattutto se parliamo di Avanti un altro pure di sera e dello speciale in onda questa sera per la gioia dei fan del programma. Da una parte ci sarà Oppini nella squadra del Grande Fratello Vip mentre dall’altra gli avversai, Alba Parietti compresa, quella degli opinionisti. In mezzo ci saranno domande, ospiti e quiz in pieno stile del programma, ma come sarà vedere mamma e figlio allo scontro? Lo scopriremo solo questa sera durante la speciale puntata del programma questa sera ma, fino ad allora, non possiamo far altro che capire come mai la bella conduttrice e opinionista è finita nell’occhio del ciclone delle polemiche nei giorni scorsi.

Alba Parietti e la storia del testamento

La risposta è solo una: testamento. Alba Parietti ha lasciato le sue direttive in attesa che arrivi il momento della sua morte e questo ha creato un po’ di scompiglio sui social e sul web. In particolare, la conduttrice ha ammesso di fare uso di un sonnifero che crea “danni collaterali” e tra questi c’è anche la sua voglia di scrivere un testamento da spiattellare sui social. La showgirl torinese, complice un sonnifero che a suo dire le fa fare danni incalcolabili, si è lasciata andare e in un post su Instagram, ha scritto il suo testamento chiedendo a tutti di non mettere sue foto da anziana e di dire ai suoi nipoti che la nonna la vita se l’è goduta in tutti i sensi e poi rivela anche che lascerà una lista di quelli graditi o meno al suo funerale: “Lascerò una lista di chi non deve entrare… ma glielo diciamo sul posto, per ridere un po’… tu… pinkopallo????? fuori!!!!!!, lei dice che tu non puoi entrare… Pussa via!!!!!! Mi raccomando fiori bianchi, musica bellissima e pasticcini per tutti… ricordatemi sempre , come sono una malefica simpatica stronza, che non si arrende a nessuno stereotipo, aggrappata alla forza della vita, la tenerezza, la bellezza e ama gli amici”. Lo ricorderà anche questa sera ad Avanti un altro pure di sera?

