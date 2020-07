Alba Parietti/ “Belen Rodriguez? Ricorda la mia storia con Lambert…”

Alba Parietti di recente ha detto la sua sul gossip del momento, ovvero quello che vede la showgirl argentina Belen Rodriguez e l’ex marito Stefano De Martino. Dopo la fine (per la seconda volta) del loro matrimonio, in tanti si sono domandati come sia possibile lasciare una donna dalla bellezza strepitosa come Belen. Ebbene, Alba ha realizzato una sua analisi trovando in alcuni casi anche molte somiglianze con la sua storia personale e ha commentato il gossip dell’estate tra le pagine del settimanale Chi: “Il problema è che stare con la più bella del reame crea anche motivi di imbarazzo e di rivalsa”, ha esordito, per poi spiegare che “Belen mi fa tanta tenerezza, mi ricorda la mia epoca con Lambert (Christopher, ndr) perchè lei è colpevole a prescindere”. Non è un caso se, guardandola, Alba vede nella giovane showgirl “una donna angosciata che non è felice”, sebbene provi a far credere il contrario. A detta della conduttrice, essere la più bella comporta anche il rischio di essere al tempo stesso la più invidiata. La Parietti ammette di riconoscersi molto nella storia personale di Belen Rodriguez e nello stato d’animo che attualmente avrebbe travolto la showgirl argentina.

ALBA PARIETTI COMMENTA IL GOSSIP SU BELEN RODRIGUEZ

Alba Parietti, tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, senza falsa modestia ammette di considerarsi la donna che prima ancora di Belen Rodriguez “ha scatenato i migliori e peggiori istinti sessuali”. La showgirl riconosce il processo che travolge una donna giovane e bellissima, desiderata da tutti fino a quando si innamora dell'”osso duro” che però dimostra di sapercela fare anche senza di lei. Pensando alla showgirl argentina oggi la Parietti la sente ancora più affine a lei al punto da commentare: “Penso che Belen, come me, sia anche una donna ingombrante: è una leader che è abituata a gestire e comandare in famiglia, è un’ottima mamma, molto generosa”. In lei, dunque, vede inevitabilmente una grande affinità anche sul piano dell’insicurezza: “Leggo nei suoi occhi la paura e l’angoscia dell’abbandono”. E Stefano De Martino? L’ex moglie lo avrebbe reso un re, anzi, “un imperatore”, come lo definisce la Parietti, anche se a suo dire, quel video in cui smentiva il presunto tradimento con Alessia Marcuzzi ha rappresentato “un fiore sulla tomba delle mie speranze”. Una riflessione, quella sull’amore e sulle insicurezze che possono travolgere anche donne forti e bellissime come lei e Belen, che ha trovato d’accordo molti suoi follower, i quali su Instagram in queste ore hanno commentato con estrema partecipazione.



