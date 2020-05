Alba Parietti, bikini a 60 anni/ Iconiche gambe lunghe in mostra: “Ora insultatemi!”

Pubblicità

Alba Parietti pronta a stupire tutti alla soglia dei suoi 60 anni e questa volta non fotografando il vicino di casa che si aggira nel suo giardino e nemmeno per una delle sue filosofiche uscite politiche ma perché dopo anni, ha deciso di tornare a spogliarsi e questa volta nel bagno di casa sua e mostrandosi poi ai fan sui social stretta in uno striminzito bikini. Se il suo intento era quello di promuovere il brand possiamo dire che lo ha fatto benissimo perché la foto ha fatto subito il giro del web conquistando, nel bene e nel male, commenti e like. Ma cosa è successo di preciso? Alba Parietti appare in tutto il suo splendore, con le sue ormai mitiche gambe in mostra, e il suo corpo che non ha niente da invidiare alle giovani ragazze, anzi, annunciando di essere alla soglia dei sessant’anni ed essere fiera di questo suo traguardo.

ALBA PARIETTI SI SPOGLIA SUI SOCIAL ALLA SOGLIA DEI 60 ANNI

In particolare, Alba Parietti scrive: “E l’anno prossimo saranno fieramente 60 … li amo tutti non ne lascerei e negherei nessuno , sono miei li ho stravissuti , se qualcuno pensa che per me l’età sia un offesa o un deterrente si sbaglia … sono una bandiera , sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti”. A questo punto poi mettere le mani avanti dicendosi sicura che tutti avranno qualcosa da ridere per la foto tra la questione dell’età e quella della moralità e così conclude la sua didascalia al grido di: “Finalmente ho una scusa per esibirmi e prendermi il 50 per cento di insulti . Anche questo mi fa sentire tremendamente viva . Sono infantile e ho “un’età certa “non “ una certa età’’ …. bellissima giornata piena di sole e vento e contraddizioni esattamente come me”.

Ecco di seguito il post per leggere i commenti:





