Alba Parietti: “Ce l’hai le mutande?”/ Video, balletto sexy: poi il dolce ricordo

Alba Parietti si sta dando alla pazza gioia in quel di Ibiza. Con un balletto sexy in compagnia delle amiche, una di loro – per l’esattezza quella che la sta filmando – le domanda ironicamente “Ce l’hai le mutande Parietti?”. E così proprio l’opinionista televisiva, posta la clip e commenta “Vedrete che insulti domani, ragazze!”, taggando le amiche del cuore che compaiono insieme a lei intente a divertirsi. Tra i commenti invece, si sbircia solo tanto ottimismo e buonumore. “Bellissima tu e bellissima la tua vita…. la vorrei per i miei figli… cmq sei una bella persona”. “Ma che te frega del giudizio di certe persone, con o senza mutande sei sempre bella”, commenta un’altra estimatrice. E ancora: “La bellezza oltre aprire porte genera invidia… tu sei stata lo sei e se comunque oltre le gambe c’è di più… rimarrai bellissima”. In barba alle sue previsioni, la Parietti ha ricevuto un grandissimo numero di complimenti, specie dalle internaute di sesso femminile che l’hanno invitata a fregarsene dei giudizi assurdi della gente.

Alba Parietti, ballo scatenato e poi il dolcissimo ricordo del padre

“Ma lasciatela in pace che è favolosa”, commenta ancora Ludovico apprezzando il balletto di Alba Parietti in vacanza ad Ibiza. E ancora: “Siete Fantastiche! La forza delle Donne… Intelligenti oltre la Bellezza!”. “C’è poco da insultare sei una bella donna e ti piace divertirti magari è solo invidia!”. Successivamente Alba Parietti ha condiviso anche un bellissimo scatto raffigurante il padre sorridente, ricordandolo in maniera commovente. “Ciao Papà, sono passati 23 anni e io non ho mai creduto, davvero, che te ne saresti andato. Sei stato il mio papà perfetto. Sei stato un uno coraggioso, leale protettivo e io non ti ho saputo proteggere abbastanza, mi faceva paura la tua malattia, mi faceva paura che tu che sempre eri stato il mio faro, il nostro faro ti stessi spegnendo”. Proprio l’8 agosto del 1997, papà Francesco si è purtroppo spento: “Ti amerò per sempre adorato meraviglioso, unico papà”, ha concluso la showgirl.





