Alba Parietti, chi è il fidanzato Fabio Adami/ L’incontro ad una cena di amici…

Alba Parietti ha un nuovo amore: beccata in compagnia di…

Alba Parietti ha un nuovo amore. La conduttrice ha cercato di mantenere il segreto le fotocamere dei paparazzi l’hanno immortalata insieme al suo Fabio. Sul Settimanale Chi sono state pubblicate le foto insieme. Non si molto sull’identità dell’uomo anche se Alba sembrerebbe intenzionata a costruire qualcosa di serio. Secondo il Settimanale Oggi, Alba avrebbe presentato già Fabio a suo figlio. Per il momento si sa solo che Fabio è uno sportivo e ha un incarico importante, è una persona seria e riservata. La loro relazione è stata tenuta lontano dal gossip e dai riflettori ma i fotografi sono riusciti ad immortalare la coppia che si scambiava tenere effusioni. Alba e Fabio si sarebbero conosciuti ad una cena di amici in comune. Tra loro sarebbe scattato il colpo di fulmine ma i due avrebbero cercato di vivere la conoscenza lontano dai riflettori.

Alba Parietti e Francesco Oppini/ Lui: "Non ho nulla da rimproverarle"

Dalle foto sembra che si tratti di Fabio Adami, 55 anni, un uomo che lavora da diverso tempo per l’area vendite di Poste Italiane. Fabio Adami sarebbe padre di una ragazza e di un bambino piccolo, Filippo. Alba Parietti aveva confidato tempo fa di voler restare single: “Sono una donna che ha un grande concetto di sé e sa stare da sola. Amo la mia libertà, la mia indipendenza. Sono molto felice da quando è finita la mia storia con Cristiano De André. Un anno e mezzo fa… Io non piango per gli uomini. Questo è sicuro. Si piange solo per le cose serie”, aveva rivelato. Fabio sembra aver fatto cambiare idea però ad Alba che sorride raggiante nelle foto.

Alba Parietti, la malattia nascosta per anni/ "Ho avuto una neoplasia grave…"

Chi è il compagno di Alba Parietti? Fabio Adami ha due figli e…

Non si sa molto della vita privata del manager, che ha sempre vissuto la sua vita privata nel più totale riserbo. Durante la primavera 2022 Adami è stato paparazzato per la prima volta in compagnia della showgirl Alba Parietti e, secondo Chi, i due sarebbero stati presentati da amici comuni. La showgirl ha preferito non confermare né smentire la notizia di una sua liaison con il manager, ma lei e Adami sono stati avvistati mentre si scambiavano anche un tenero bacio sulle labbra.

Alba Parietti è una donna risolta tanto che in un’intervista al Settimanale Chi aveva rivelato: “Non sopporto di essere sottovalutata, invece gli uomini vogliono fare il gioco delle tre carte con me e vogliono che ci caschi lo stesso. Sono tranquilla perché non cerco una relazione. Non avrei voluto che fosse “per sempre” con nessun uomo perché sarebbe arrivato il momento in cui l’avrei ferito. Ho scelto di essere libera per non mettere mai in ridicolo una persona che ho amato. Mi ronza intorno una marea di gente, uomini molto giovani ma anche qualche vecchio marpione della mia età. Mi diverto a farmi corteggiare. I miei ex? Sono rimasta amica con tutti, è stato meglio così”. Ora però nella sua vita c’è un nuovo amore che le ha forse restituito la serenità.

Alba Parietti, il fidanzato è Fabio: chi è?/ Estraneo al mondo dello spettacolo...

