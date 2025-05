La carriera di Alba Parietti è cominciata grazie alla sua passione per la musica, che nei primi anni nel mondo dello spettacolo l’ha portata ad esibirsi con il solo nome di battesimo. Eppure, nonostante lo nascondesse, l’eredità del suo cognome è piuttosto pesante quanto bella: Alba, infatti, è figlia di Francesco, partigiano piemontese originario della provincia di Asti, che la chiamò in questo modo proprio in onore di Alba, la prima città piemontese ad essere liberata dal nazifascismo nel 1945. Alba Parietti è inoltre figlia di Grazia, pittrice e scrittrice. Insomma, due persone acculturate che hanno insegnato molto ad Alba, non solamente sotto l’aspetto didattico.

L’attrice, infatti, ha dovuto fare i conti con un’infanzia non semplice. La mamma era malata di schizofrenia e passava dall’essere una donna allegra e premurosa ad una aggressiva e in grado di diventare violenta con la figlia e con il marito. Proprio il papà di Alba, per proteggere la moglie, scelse di non dire niente all’esterno. In quegli anni, infatti, la donna sarebbe molto probabilmente finita in un manicomio, cosa che le attenzioni del marito e della figlia hanno permesso di evitare.

Alba Parietti, chi è: la carriera tra tv e musica

Dopo l’infanzia non semplice, Alba Parietti ha deciso di tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. Prima ha esordito a teatro, dopo ancora ha preso parte a Miss Italia mentre infine fu eletta per rappresentare l’Italia a Miss Universo ma rinunciò. Negli anni seguenti fece radio, musica e televisione. Oggi è una opinionista e personaggio molto attivo anche sui social, dove racconta la sua giornata quotidianamente attraverso stories e immagini. Proprio tramite Instagram, di recente la Parietti ha rivelato di aver riportato un incidente sugli sci.

“Stavo su un dosso e ad un certo punto nonostante abbia aspettato la discesa di tutti, c’erano due ragazzi che mi hanno ‘usata’ come paletto. Uno mi è caduto davanti, l’altro mi ha colpito da dietro e poi se ne sono andati…” ha raccontato la Parietti, che ha riportato una frattura del piatto tibiale.