Tra gli ospiti de La Volta Buona di oggi, mercoledì 1 ottobre, c’è anche Alba Parietti. Com’è noto, quest’ultima è tornata da poco single, ma andiamo a conoscere meglio la sua vita privata. Il suo primo marito è stato l’attore e comico italiano Franco Oppini, conosciuto negli anni ’80 quando Alba era alle prime armi nel mondo dello spettacolo, mentre Franco era membro dei Gatti di Vicolo Miracoli. In poco tempo, è scoppiato l’amore e nel 1981 sono convolati subito a nozze. L’anno successivo, invece, è nato il loro primo e unico figlio, Francesco Oppini, oggi noto personaggio televisivo.

Dopo qualche anno, però, i due hanno iniziato ad allontanarsi sempre di più, complice anche la grande crescita professionale di Alba, mentre Franco stava affrontando cambiamenti importanti legati al gruppo cabarettistico di cui faceva parte. Al che, nel 1990, quando Francesco aveva solo 9 anni, si sono separati, mentre il divorzio ufficiale è arrivato nel 1997. La loro rottura, però, non è stata turbolenta e, col tempo, sono diventati anche amici.

Nonostante la rottura, Alba e Franco hanno mantenuto un rapporto sereno, restando sempre in contatto per il figlio che hanno in comune, Francesco Oppini, che è molto legato ad entrambi i genitori. Dopo il divorzio dalla showgirl, Franco ha voltato pagina con l’astrologa Ada Alberti. I due si sono conosciuti nei primi anni 2000, convolando a nozze nel 2003. A distanza di più di 20 anni, la coppia è ancora felicemente insieme, condividendo spesso momenti in famiglia anche con Alba.