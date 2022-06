Alba Parietti/ “Chirurgia estetica? Tornassi indietro non lo rifarei, un errore”

Alba Parietti si è detta pentita di essersi sottoposta a intervento di chirurgia estetica. La nota showgirl e attrice ha rifatto il seno e la bocca anni fa, ma se tornasse indietro non finirebbe nuovamente sotto i ferri. A spiegarlo è stata la stessa Alba Parietti, ieri pomeriggio ospite del programma di Rai Uno, Estate in diretta, il talk pomeridiano estivo che sostituisce La Vita in Diretta sul primo canale. Si parlava appunto di ritocchi e di chirurgia estetica, e il volto noto della tv ha spiegato: “Se tornassi indietro non li vorrei più”, aggiungendo che gli interventi a cui si era sottoposta una trentina di anni fa non si adatto più alla sua figura di oggi “sicura di se”.

Quindi Alba Parietti ha aggiunto, ribadendo il concetto: “Tutti vogliono piacersi e a volte è un aiuto. Nel mio caso è stato un errore”. In ogni caso la showgirl non si dice comunque contraria a prescindere alla chirurgia estetica, ma secondo la stessa, opinione diffusa per la maggiore, sottoporsi a dei ritocchi non è una cosa da prendere alla leggera, sottogamba, soprattutto per quelle che persone che non ne hanno bisogno.

ALBA PARIETTI: “LA CHIRURGIA ESTETICA E’ ANCHE PERICOLOSA”

L’ideale sarebbe quindi sottoporsi ad una seduta di uno psicologo prima di procedere con l’intervento, per cercare di capire cosa si vuole realmente da se stessi. “La chirurgia estetica è anche pericolosa”, ha aggiunto l’attrice, per poi commentare un episodio di cui è stata protagonista di recente. La showgirl aveva deciso di mostrarci sui social, a cominciare da Instagram, attraverso alcune foto senza trucco e senza filtri.

La conduttrice di Estate in Diretta, Roberta Capua, ha chiesto alla sua ospite il perchè di questa scelta, e lei ha replicato dicendo che era stato in qualche modo un consiglio del suo fidanzato, Fabio Adami, che le avrebbe chiesto di provare a mostrarsi il più naturale possibile, convinto che il pubblico avrebbe comunque apprezzato lo scatto, e così infatti è stato, in quanto Alba Parietti ha ricevuto moltissimi complimenti dai suoi fan.

